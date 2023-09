Die Zinssignale der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für Verluste gesorgt. Nachdem es am Vorabend bereits an den US-Börsen abwärts gegangen war und sich die Schwäche in Asien fortsetze, folgten nun die europäischen Märkte. Der DAX verlor am Morgen rund 0,7 Prozent auf 15.678 Punkte. Folgende Themen könnten die Kurse beeinflussen:1. US-Börsen nach Leitzinsentscheid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...