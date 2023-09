Auch wenn die SNB an ihrem Leitzins festhält, eine weitere Zinsanhebung um 25 Basispunkte ist noch nicht vom Tisch, bestehen doch in der Schweiz weiterhin Inflationsgefahren.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der Entscheid, nicht zu erhöhen, ist eher unerwartet. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) tritt an die Seitenlinie und pausiert. Sie belässt den Leitzins bei 1.75 %. Die über die letzten Quartale deutlich gestraffte Geldpolitik wirke dem immer noch vorhandenen Inflationsdruck entgegen, heisst es in der Medienmitteilung. Die Währungshüter behalten sich...

