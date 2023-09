Wie erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve am späten Mittwochabend vorerst nicht weiter an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht. Wir stellen die Analyse von IG vor… Wichtigste Punkte: DAX 40: US-Notenbank Fed tastet Leitzinsniveau nicht an Zinsband bleibt vorerst bei 5,25-5,50 Prozent Zinsprognosen für 2024 angehoben - auch die Inflation könnte höher ausfallen Handeln Sie den ...

