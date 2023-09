Die Biotest AG gibt heute bekannt, dass ihr intravenöses Immunglobulin Yimmugo® (IgG Next Generation) nach Deutschland und Österreich nun auch in Großbritannien die Zulassung zur Behandlung von Patienten mit angeborenen und erworbenen Immundefekten sowie zur Immunmodulation erhalten hat. "Wir freuen uns, dass wir mit dieser Zulassung die Möglichkeit haben, unser neues Immunglobulin in einem weiteren wichtigen europäischen Markt einführen zu können", sagte Enrico D'Aiuto, Senior Vice President, Head of Global Sales and Marketing. "Damit werden wir dazu beitragen, den wachsenden Bedarf an Immunglobulinpräparaten ...

