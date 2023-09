HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4778/ Matthias Müller ist Gastronom aus Leidenschaft und das seit Jahrzehnten, zugleich Experte für Gastrokonzepte und -innovationen. Wir sprechen über Ausbildung in Wien, ein Kultlokal in Brunn, das auf seinen Namen hörte und weitere spannende Stationen bis hin zur buchbar, die Wortspiele zulässt und das bewusst. Wenn man privat oder geschäftlich feiern will, ist Matthias ein Ansprechpartner mit positiv gemeintem Risikohinweis "Kreatives Caterin"g. Schwerpunkte: regional, frisch, saisonal. Und: Ich habe von den knapp 300 Podcastbesucher:innen im vergangenen Jahr schon einige Mitbringsel bekommen, aber eine Wies'n Jause war noch nicht dabei. Diesmal schon. Danke und ...

