NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat nach einer hausinternen Unternehmenskonferenz die Papiere von Mercedes-Benz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Autobauer habe sich ähnlich wie die übrigen Vertreter der Branche recht zuversichtlich geäußert, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten des Unternehmens hätten im Einklang mit denen zum ersten Halbjahr und zur Automesse IAA gestanden. Der Hersteller stecke weiter mitten im Anlauf zur neuen E-Klasse und dem GLC - auch mit ihrem positiven Beitrag sei generell 2024 ein leichter Volumenanstieg möglich, wobei die Preise auf dem aktuell hohen Niveau bleiben dürften./tav/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 17:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken