DJ Bundestag will Finanzstandort und Startups stärken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Pläne der Bundesregierung zur Erleichterung marktbasierter Finanzierungen am deutschen Kapitalmarkt sind im Bundestag auf weitgehende Zustimmung gestoßen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in das Parlament einbrachte, sieht ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor, mit dem der Finanzstandort gestärkt und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Startups, Wachstumsunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verbessert werden sollen. Der Justizminister hatte das Paket mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) ausgearbeitet, der aber der Debatte wegen einer Corona-Infektion fernblieb.

"Deutschland braucht mehr wirtschaftliche Dynamik, eine Quelle wirtschaftlicher Dynamik sind Innovationen", sagte Buschmann. "Damit Gründer Innovationen realisieren können, brauchen sie Kapital." Es sei "eine unbestreitbare Tatsache, dass seit vielen Jahren auch sehr vielversprechende, gerade technikgetriebene Gründungen, die ihre geistige Wurzel hier in Deutschland haben, ausländische Kapitalmärkte aufsuchen". Lindner betonte über den Kurznachrichtendienst "X" (vormals Twitter), mit dem Gesetz "werden wir das Ökosystem für innovative Startups und Wachstumsunternehmen spürbar verbessern". Er verwies auf "besseren Kapitalmarktzugang für Investitionen, geringere Hürden für Börsengänge und attraktivere Regeln für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen".

Neben der Regierungskoalition signalisierten auch die meisten Oppositionsfraktionen ihr grundsätzliches Einverständnis mit dem Maßnahmenpaket. "Der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung", sagte der CSU-Abgeordnete Stefan Müller für die Unionsfraktion. Allerdings hätten sich CDU und CSU "im Bereich der privaten Vermögensbildung" mehr gewünscht. Auch die AfD-Fraktion habe in dem Gesetzentwurf einige Dinge gefunden, die "richtig und zielführend" seien, erklärte deren Abgeordneter Klaus Stöber. Ablehnung kam aber von der Linken, deren Parteivorsitzende Janine Wissler erklärte, das Gesetz gehe "an den meisten Menschen in diesem Land vollkommen vorbei".

Ein attraktiverer Kapitalmarkt und verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten sollen es nach den Plänen der Regierung vor allem Startups und Wachstumsunternehmen erleichtern, neues Kapital für Investitionen aufzunehmen. Auch sollen junge Unternehmen wie auch etablierte KMU im Wettbewerb um internationale Fachkräfte von neuen steuerrechtlichen Regeln für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung profitieren. Der Steuerfreibetrag dafür soll von 1.440 Euro pro Jahr auf 5.000 Euro erhöht werden. Er soll auch durch Umwandlung von Arbeitsentgelt von bis zu 2.000 Euro im Jahr ausgeschöpft werden können.

Mehrstimmrechtsaktien sollen Anreiz schaffen

Geplant ist insgesamt ein leichterer Kapitalmarktzugang für Startups und Wachstumsunternehmen. So soll die Mindestmarktkapitalisierung für Börsengänge von 1,25 Millionen Euro auf 1 Million Euro gesenkt werden, um auch kleineren Unternehmen den Weg zum Kapitalmarkt zu eröffnen. Ermöglicht werden soll auch die Ausgabe von Mehrstimmrechtsaktien mit einem Stimmrecht von bis zu 10:1, was neue Anreize für Börsengänge schaffen soll, indem sich Gründerinnen und Gründer den Einfluss auf das Unternehmen trotz Kapitalaufnahme bewahren. "Wir machen es jetzt möglich, dass die Leute dafür nicht ins Ausland gehen müssen", betonte Buschmann.

Mit einer Börsenmantelaktiengesellschaft soll zudem künftig ein Instrument zur Verfügung stehen, das Startups und Wachstumsunternehmen einen alternativen Weg an den Kapitalmarkt eröffnet. Buschmann versprach sich davon "mehr Tempo bei der Gründung". Zudem sollen Kapitalerhöhungen einer AG erleichtert und so die Rahmenbedingungen für die Eigenkapitalaufnahme verbessert werden. Beim vereinfachten Bezugsrecht ist eine höhere Quote von 20 Prozent statt bislang 10 Prozent vorgesehen. In geeigneten Fällen soll eine Anfechtung bei Streitigkeiten über den Ausgabebetrag ausgeschlossen sein, und es soll stattdessen ein Spruchverfahren eingeführt werden.

Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister oder Kryptowertpapierregister zu begeben. Verbessert würden auch Rechtssicherheit und Handhabbarkeit bei der Regelung zur Haftung bei der Schwarmfinanzierung (Crowdfunding). Für Investmentfonds sollen Investitionen in Anlagen für erneuerbare Energien aufsichtsrechtlich erleichtert werden. Auch die Finanzmarktaufsicht soll modernisiert werden - etwa durch den Abbau von Digitalisierungshemmnissen und verbesserte Rahmenbedingungen bei der englischsprachigen Kommunikation mit der Finanzaufsicht Bafin.

Verschwiegenheitspflichten in den Finanzaufsichtsgesetzen sollen zudem angepasst werden, um die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch der Finanzaufsicht mit den Steuerbehörden zu verbessern. Die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Wagniskapitalfonds sollen ausgeweitet werden, um die Wettbewerbsbedingungen in Europa anzugleichen, und Verwaltungsleistungen von Konsortialführern bei offenen Konsortialdarlehen sollen von der Umsatzsteuer befreit werden.

