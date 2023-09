1NCE verzeichnet im Jahr 5 nach Gründung ein Wachstum der Kundenbasis auf 15.000 und verwaltet nunmehr 20 Millionen Endpunkte in 165 Ländern.

Der IoT-Software- und Mobilfunkanbieter 1NCE steigt im IDC MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2023 Vendor Assessment zum Major Player auf (Doc US50404023, August 2023).

Die jährlich durchgeführte Studie präsentiert eine Bewertung von weltweit aktiven Anbietern für Managed IoT Connectivity Services. Dabei untersucht sie, wie die Unternehmen die Nachfrage nach globaler IoT-Konnektivität erfüllen sowie in welcher Güte die Verwaltung und Steuerung von IoT-Geräteflotten für Kunden ermöglicht wird. Für die Bewertung wurde das IDC MarketScape-Modell verwendet, das sowohl quantitative Metriken als auch qualitative Erkenntnisse berücksichtigt und analysiert. Die Bewertung basiert auf einem umfassenden und strengen Rahmen, der jeden Anbieter im Verhältnis der Kriterien und zueinander beurteilt.

Mehr als 15.000 Kunden weltweit und über 60 Fortune-500-Unternehmen haben 1NCE bereits mehr als 20 Millionen verwaltete Endpunkte in 165 Ländern und Regionen anvertraut. Fast Company zeichnete 1NCE auf seiner "Next Big Things in Tech"-Liste aus, weil es IoT-Konnektivität allgegenwärtig und erschwinglich macht.

"Ivo Rook, Chief Operating Officer bei 1NCE, sagte: '1NCE hat die IoT-Lieferkette neu erfunden, aber wir geben uns nicht damit zufrieden, stehen zu bleiben. Wir entwickeln unsere Software ständig weiter und gehen bei der Entwicklung auf die größten Probleme der IoT-Kunden ein. In den letzten zwei Jahren haben wir unsere Mitarbeiterzahl mehr als verdreifacht, die Abdeckung auf 158 Ländern erhöht und unsere verwalteten Endpunkte verdoppelt das hat sich eindeutig ausgezahlt, denn wir werden jetzt als Major Player."

Das 1NCE Lifetime Flat Angebot ist branchenübergreifend, aber einfach: Kunden können IoT-Sensoren auf der ganzen Welt für nur einen Euro pro Jahr und Gerät einrichten, verbinden und verwalten. Inkludiert im Lifetime-Flat Angebot ist 1NCE OS, welches ein Enterprise-Grade Software-Paket ist und Kunden hilft, IoT-Projekte jeder Größenordnung über die Laufzeit der Geräte noch leichter zu managen. Durch die Verwendung von 1NCE OS können Kunden die Markteinführungszeit für IoT-Projekte um Monate verkürzen, den Standort von Geräten ohne GPS identifizieren und die Übertragung von Nutzdaten optimieren, um die Batterielebensdauer um bis zu 50 Prozent zu verlängern. Die neue Funktion "Freedom to Switch" ermöglicht es Kunden, während der Laufzeit eines IoT-Projekts ein Mobilfunkanbieter hinzuzufügen oder zu wechseln, ohne das Gerät physisch zu berühren.

Kunden können sowohl im 1NCE Online-Shop als auch dem AWS Marketplace bestellen. Der Kundensupport ist in 25 Sprachen verfügbar und ermöglicht einen.

