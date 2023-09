think-cell, der führende Anbieter von Produktivitätssoftware für das Erstellen von datengestützten Präsentationen in Microsoft PowerPoint, meldet die erfolgreiche Übernahme von AskBrian, einem Unternehmen, das sich auf angewandte KI für Business Professionals spezialisiert hat. Dieser strategische Schritt erweitert das Produkt- und Technologieangebot von think-cell, dessen Schwerpunkt auf der Produktivität am Arbeitsplatz liegt.

AskBrian hat mit 'Brian' einen sicheren, multifunktionalen, KI-gestützten digitalen Assistenten entwickelt, der Business Professionals bei der Automatisierung sich wiederholender und zeitintensiver Aufgaben über Microsoft Teams, E-Mail und Slack unterstützt. Brian erledigt ein breites Spektrum von Aufgaben, die von führenden Technologien und Datenanbietern unterstützt werden, und gewährleistet zugleich die Einhaltung der europäischen Standards für Privatsphäre und Sicherheit.

"Wir freuen uns, AskBrian in der think-cell-Familie willkommen zu heißen, denn damit schlagen wir ein neues Kapitel von Wachstum und Innovation auf", sagte Kenny Wyatt, CEO von think-cell. "Diese Übernahme passt perfekt zu unserem Ziel, unseren Kunden außergewöhnliche Produktivitätslösungen zu bieten, die sie in ihren beruflichen Bestrebungen unterstützen, und gemeinsam stehen wir dafür bereit, die Arbeitsplatz-Produktivitätslandschaft zu revolutionieren."

Auch die AskBrian-Mitbegründer Pavol Sikula und Matthias Ruppel sind von der Übernahme begeistert: "Dieser Zusammenschluss mit think-cell ist eine außergewöhnliche Chance für AskBrian. Unser KI-Assistent bildet in Verbindung mit der führenden Produktivitätssoftware von think-cell eine sehr starke Kombination, mit der die Art und Weise, wie Profis arbeiten und kooperieren, ganz neu definiert wird", sagte Pavol Sikula. Matthias Ruppel fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, unser Know-how in diese Zusammenarbeit einzubringen und weiteren Kunden innovative Lösungen zu bieten."

Mit der Übernahme von AskBrian versetzt think-cell professionelle Anwender in die Lage, noch produktiver zu arbeiten, angefangen bei der Informationserfassung und Datenvisualisierung bis hin zur Workflow-Automatisierung und Entscheidungsfindung.

Über think-cell

Das 2002 in Berlin gegründete Unternehmen think-cell ist der De-facto-Standard für das Erstellen professioneller Präsentationen in PowerPoint. Dank der Produktivitäts-Tools und des Supports für mehr als 40 Diagrammtypen verlassen sich 10 der weltweit tätigen Top-10-Beratungsunternehmen auf think-cell. Es ist die Software der Wahl für die Fortune-500-Unternehmen und wird an 9 der 10 besten Business Schools in den USA im Unterricht eingesetzt. Um mehr zu erfahren und eine voll funktionsfähige 30-Tage-Testversion herunterzuladen, besuchen Sie https://www.think-cell.com

Über AskBrian

Die im Juni 2018 in Deutschland gegründete AskBrian GmbH ist ein auf angewandte künstliche Intelligenz spezialisiertes Startup-Unternehmen, das sich auf die Anforderungen von Business Professionals konzentriert. Der KI-gestützte Assistent des Unternehmens heißt 'Brian' und verbindet Nutzer über Microsoft Teams, E-Mail und Slack mit Spitzentechnologien und ausgewählten Top-Datenquellen. Dabei wird die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGV) und der Informationssicherheitsnorm ISO 27001 gewährleistet. Um mehr zu erfahren und sich für eine Testversion zu registrieren, besuchen Sie https://www.askbrian.ai

Contacts:

Weitere Informationen:

media@think-cell.com