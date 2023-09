© Foto: picture alliance / AP Photo | Richard Drew



Der Investor Jeffrey Gundlach hat auf der Future-Proof-Konferenz eine Reihe von Warnungen mit Blick auf den Aktienmarkt, den US-Dollar und eine bevorstehende Rezession ausgesprochen. Wie schlimm wird es?

Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite haben beträchtliche Kursgewinne in diesem Jahr verzeichnet. Anleger setzen vor allem auf einen möglichen Aufschwung der Unternehmen durch künstliche Intelligenz (KI) und preisen außerdem künftige Zinssenkungen der US-Notenbank ein. Dabei übersehen sie jedoch die "Dämonen am Horizont", warnt Jeffrey Gundlach - auch bekannt als Bond King.

Der milliardenschwere CEO von DoubleLine Capital hat die Anzeichen einer schwächelnden US-Wirtschaft als eine seiner Hauptsorgen bezeichnet. Er verwies dabei auf die jüngste Entlassungswelle in den Unternehmen und auf die Verbraucher, die unter dem Druck der rekordhohen Kreditkartenschulden leiden. Auch die hohen Hypothekenzinsen auf dem Immobilienmarkt hätten eine abschreckende Wirkung.

Mit einer Rezession rechnet Gundlach im kommenden Jahr, da die "Indikatoren in dieser Hinsicht immer überzeugender werden". Er argumentiert, dass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr durch ein gefährliches und unhaltbares Ausmaß an Staatsausgaben gestützt wurde. "Die Wirtschaft wächst nur, weil wir ein Haushaltsdefizit von acht Prozent des BIP haben. Das ist heute etwa so viel wie zu Zeiten der globalen Finanzkrise."

Im Zuge der Inflationsbekämpfung hat die Federal Reserve die Zinssätze seit letztem Frühjahr von fast null auf über fünf Prozent angehoben, was bedeutet, dass die Zinskosten der Regierung für Billionen von US-Dollar an Schulden in die Höhe schnellen werden. "Wenn diese Schulden fällig werden, wäre das einfach verheerend", zitiert Business Insider Gundlach. "Die Fed kann die Zinssätze nicht auf fünf oder sechs Prozent festsetzen und sie für die nächsten Jahre auf diesem Niveau halten, ohne das Land in den Ruin zu treiben."

Bezüglich des US-Dollar warnt der Investor: "Ich denke, dass der US-Dollar in der nächsten Rezession enorm schwächeln wird. Die Reaktion auf die nächste Rezession wird ein komplettes Desaster in Bezug auf unsere Haushaltslage sein, und das wird der Weckruf sein, bei dem wir erkennen, dass die Vereinigten Staaten bankrott sind, dass wir unseren Verbindlichkeiten nicht nachkommen können."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion