DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.418,75 -0,6% +14,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.021,00 -0,9% +37,1% Euro-Stoxx-50 4.216,32 -1,4% +11,1% Stoxx-50 3.967,25 -1,0% +8,6% DAX 15.604,91 -1,1% +12,1% FTSE 7.721,83 -0,1% +3,8% CAC 7.226,98 -1,4% +11,6% Nikkei-225 32.571,03 -1,4% +24,8% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,53 -0,07 -3,27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,78 89,66 -1,0% -0,88 +14,1% Brent/ICE 92,68 93,53 -0,9% -0,85 +12,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,80 37,28 -1,3% -0,48 -54,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.925,24 1.930,41 -0,3% -5,17 +5,6% Silber (Spot) 23,25 23,28 -0,1% -0,03 -3,0% Platin (Spot) 920,85 932,50 -1,2% -11,65 -13,8% Kupfer-Future 3,66 3,75 -2,3% -0,09 -4,2%

Die Ölpreise geben nach den Vortagesabgaben noch etwas weiter nach. Die Preise für die Sorten Brent und WTI sinken um bis zu 1,0 Prozent.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Abschlägen am Vortag zeichnen sich für den Start an der Wall Street am Donnerstag weitere Verluste ab. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,6 Prozent nach. Top-Thema ist weiterhin der Zinsausblick der US-Notenbank. Die Fed hat zwar wie fest erwartet den Leitzins unverändert gelassen, aber für länger hohe Zinsen signalisiert. Sie avisierte eine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr, um die hohe Inflation zu bekämpfen, und für Ende des kommenden Jahres ein Niveau von rund 5 Prozent - bei einer weiter datenabhängigen Vorgehensweise. Am Anleihemarkt stiegen darauf die Renditen 10-jähriger US-Papiere auf neue 16-Jahreshochs. Unter den Einzelwerten legen Fedex vorbörslich um 5,1 Prozent zu. Der US-Logistikkonzern hat im ersten Geschäftsquartal den Gewinn trotz sinkender Umsätze stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Rückenwind haben dem Unternehmen umfangreiche Kostensenkungen gegeben, die besonders in den Sparten Express und Ground die Margen erhöhten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 5,50% zuvor: 5,25% - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September PROGNOSE: -16,4 zuvor: -16,0 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 220.000 Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -222,50 Mrd USD 1. Quartal: -219,30 Mrd USD Philadelphia-Fed-Index September PROGNOSE: 0,0 zuvor: +12,0 16:00 Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Die Richtung gab die US-Notenbank am Vorabend vor. Die Fed hat zwar wie erwartet am Vorabend die Leitzinsen unverändert gelassen, ansonsten aber ein falkenhaftes Signal gesendet. Unter der Perspektive erhöht bleibender Zinsen leiden unter anderem die oft hoch bewerteten Technologietitel, deren Stoxx-Subindex 1,4 Prozent einbüßt. Schlusslicht sind aber die Reise- und Freizweitaktien (-2,8%). Der Subindex leidet unter anderem unter einem Schwächeanfall von Flutter (-3,5%). Unter Druck steht auch die Hotelaktie Accor (-2,7%). Schlusslicht im Sektor sind SSP mit einem Minus von über 6,5 Prozent. Bankaktien geben um 0,8 Prozent nach. Banken gelten tendenziell als Profiteure eines höheren Zinsniveaus, unter anderem weil dadurch das Kreditgeschäft lukrativer wird. Nach den Ergebnissen für das erste Quartal des Wettbewerbers Fedex halten sich Deutsche Post mit minus 0,9 Prozent kaum besser als der Gesamtmarkt. Aurelius knicken in Hamburg und München um etwa 8 Prozent ein. Statt 50 Cent Dividende wird Aurelius nur 5 Cent je Aktie ausschütten, nachdem die Hauptversammlung den Dividendenvorschlag abgelehnt hat. Aareal Bank hat mit Finanzinvestoren, die bereits knapp 90 Prozent an dem Unternehmen halten, eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen. Die Bieter wollen für die ausstehenden Anteile 33,20 Euro pro Stück in bar zahlen. Aareal gewinnen 0,6 Prozent auf 33,00 Euro.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:50 Mi, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0648 -0,1% 1,0649 1,0720 -0,5% EUR/JPY 157,34 -0,4% 157,92 158,27 +12,1% EUR/CHF 0,9650 +0,7% 0,9577 0,9585 -2,5% EUR/GBP 0,8660 +0,3% 0,8639 0,8644 -2,1% USD/JPY 147,76 -0,3% 148,29 147,64 +12,7% GBP/USD 1,2295 -0,4% 1,2328 1,2400 +1,7% USD/CNH (Offshore) 7,3096 +0,0% 7,3105 7,2924 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.647,87 -1,7% 27.061,06 27.156,04 +60,5%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den falkenhaften Tönen der US-Notenbank moderat fester. Der Dollar-Index legt 0,1 Prozent zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Belastet wurden die Börsen von den Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend. Die Fed hatte zwar erwartungsgemäß die Leitzinsen unverändert gelassen, hat sich aber falkenhaft zur weiteren Geldpolitik geäußert. In Tokio verpuffte auch der feste Dollar (schwache Yen) als Stützfaktor für Aktien. Der Dollar ist in Reaktion auf die Fed-Aussagen auf rund 148,40 Yen gestiegen und damit den höchsten Stand seit November 2022. Zugleich erreichten die Renditen der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen das höchste Niveau seit 2013. Etwas besser hielt sich Schanghai. Hier herrschten Bedenken hinsichtlich des chinesischen Wachstums vor, weil die Wirtschaft nach den jüngsten Konjunkturmaßnahmen Pekings noch keine Anzeichen für eine große Trendwende erkennen lässt. In Hongkong waren es vor allem Minen- und Technologiewerte, die den Leitindex nach unten brachten. Der australische S&P/ASX-200 verzeichnete den größten Verlust seit mehr als fünf Wochen. Höhere Anleiherenditen und ein Abverkauf der schwer gewichteten Bankaktien drückten auf den Index. Am besten schnitt der neusseeländische Markt ab. Das BIP des Landes ist im zweiten Quartal auf Jahressicht unerwartet stark um 1,8 Prozent gestiegen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmensanleihen ziehen am Donnerstag weiter an. Die falkenhaften Zinsprognosen der US-Notenbank drücken auf die Stimmung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer

nimmt Erdbeeren in sein Geschäft mit Obst- und Gemüsekulturen auf. Der Pharma- und Agrarkonzern wird dazu das Geschäft von Niab in Großbritannien am Standort des traditionsreichen britischen Forschungsinstituts East Malling Research in der Grafschaft Kent erwerben. Bayer will sich vornehmlich auf den professionellen, geschützten Erdbeeranbau konzentrieren, also Kulturen unter Glas und Folie, die auch ganzjährig betrieben werden können.

RWE

investiert 24 Millionen Euro in den weiteren Ausbau des weltweiten Geschäfts mit Batteriespeichern. RWE will in ein niederländisches Batteriespeicherprojekt mit einer installierten Leistung von 35 Megawatt (MW) und einer Speicherkapazität von 41 Megawattstunden investieren. Im RWE-Biomassekraftwerk in Eemshaven sollen auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern insgesamt 110 Schränke mit Lithium-Ionen-Batterien installiert werden.

RHEINMETALL

hat von einem internationalen Nutzfahrzeughersteller zwei Erstaufträge über Kühlmittelregelventile für den Einsatz in Brennstoffzellen betriebenen Lkw erhalten. Der Gesamtauftragswert liegt nach Angaben des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

GEA

Bernd Brinker ist als Interims-Finanzvorstand für den Anlagenbauer Gea bestellt worden. Der 58-jährige Manager wird ab 16. Oktober Nachfolger des im August überraschend gestorbenen Marcus Ketter. Bis zum Frühjahr vergangenen Jahres war er Finanzchef beim Türtechnikspezialisten Dormakaba. Angaben zur Dauer seiner Bestellung machte Gea nicht.

HOME24

XXXLutz sowie mit ihm verbundene Gesellschaften halten nach dem Ende des Delisting-Erwerbsangebots rund 95,96 Prozent an Home24. Das Delisting des Online-Möbelhändlers an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde mit Ablauf des 14. September wirksam. Seitdem können die Home24-Aktien nicht mehr im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

FLIX

hat im ersten Halbjahr beim Umsatz deutlich zugelegt und operativ einen Gewinn erwirtschaftet. Der Transportdienstleister, der als Börsenkandidat gehandelt wird, steigerte nach eigenen Angaben den Umsatz im Zeitraum Januar bis Juni um 54 Prozent auf 860 Millionen Euro, von 557 Millionen im Vorjahreszeitraum.

NASDAQ

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

ist in Schweden ins Visier der Behörden geraten. Die schwedische Finanzmarktaufsicht prüft, ob die Nasdaq gegen lokale Regulierungen verstoßen hat, indem sie Verdachtsfälle von Insider-Handel nicht gemeldet hat.

CARREFOUR

übernimmt in Spanien 47 Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte von El Corte Ingles. Mit dem Zukauf, den sich Carrefour 60 Millionen Euro einschließlich Schulden kosten lässt, und der vor dem Ende des ersten Halbjahres 2024 abgeschlossen sein soll, will der Einzelhandelsriese sein Filialnetz und seine geografische Präsenz in Spanien diversifizieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.