ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. In Kanada werde massiv investiert in mittelfristig gut aufgestelltes Geschäft, schrieb Analyst Myles Allsop am Donnerstag anlässlich eines Besuchs von Recyclinganlagen in Nordamerika./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 04:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 04:05 / GMT



ISIN: JE00B4T3BW64

