SNB belässt Leitzins wider Erwarten bei 1,75 Prozent

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins wider Erwarten auf dem aktuellen Niveau von 1,75 Prozent bestätigt. Ökonomen hatten mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. "Die über die letzten Quartale deutlich gestraffte Geldpolitik wirkt dem immer noch vorhandenen Inflationsdruck entgegen", erklärte die Notenbank. "Es ist aus heutiger Sicht nicht auszuschließen, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik nötig werden könnte, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten." Die Notenbank werde deshalb die Entwicklung der Inflation in den kommenden Monaten genau beobachten.

Bank of England hält Leitzins konstant

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins zum ersten Mal seit November 2021 unverändert gelassen, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Inflation abkühlt und die britische Wirtschaft am Rande eines Abschwungs steht. Mit ihrer Entscheidung, den Leitzins bei 5,25 Prozent zu belassen, unterscheidet sich die BoE von einer Reihe anderer europäischer Zentralbanken, die ihre Leitzinsen zuletzt weiter angehoben haben. Die meisten Ökonomen hatten mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkten gerechnet.

Nagel: Inflation im Euroraum immer noch zu hoch

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mit einem hartnäckigen Inflationsumfeld konfrontiert. Der EZB-Rat habe deshalb auch bei seiner jüngsten Sitzung "an seinem konsequenten geldpolitischen Kurs festgehalten und die Leitzinsen abermals erhöht", sagte Nagel bei einer Rede. "War es das jetzt mit den Leitzinsanstiegen? Haben wir die Hochebene erreicht?", fragte Nagel. "Das lässt sich noch nicht klar absehen. Noch immer ist die Inflationsrate zu hoch."

Norwegens Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins angehoben und mitgeteilt, dass je nach Entwicklung eine weitere Anhebung im Laufe des Jahres wahrscheinlich sei. Die Norges Bank erhöhte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent und entsprach damit einer Umfrage unter Ökonomen von Dow Jones Newswires. "Ob eine weitere Straffung erforderlich sein wird, hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wahrscheinlich wird es eine weitere Leitzinserhöhung geben, höchstwahrscheinlich im Dezember", sagte Gouverneurin Ida Wolden Bache.

Schwedische Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent angehoben und erklärt, dass die Zinsen im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation weiter angehoben werden könnten. Der neue Zinspfad der Riksbank bedeutet nun, dass der Zinssatz im dritten Quartal 2024 einen Höchststand von 4,10 (zuvor: 4,05) Prozent erreichen kann und bis zu einer ersten Senkung im Jahr 2025 auf diesem Niveau verbleibt.

Türkische Notenbank erhöht Leitzins um 500 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat zum vierten Mal in Folge ihren Leitzins angehoben. Sie setzte damit eine Reihe steiler Zinserhöhungen fort, nachdem die Inflation im August erneut gestiegen ist. Der Leitzins stieg um 500 Basispunkte auf 30,00 Prozent. Diese Anhebung entsprach den Erwartungen von Ökonomen.

Lindner: Haben restriktive fiskalpolitische Ausrichtung erreicht

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine "Trendwende" bei Staatsverschuldung und Defizit festgestellt, die "bereits in diesem Jahr" erstmals wieder sänken. "Wir haben also eine restriktive fiskalpolitische Ausrichtung erreicht - moderat restriktiv, so wie das auch die internationalen Finanzinstitutionen empfehlen", sagte Lindner beim Handelsblatt Banken-Gipfel 2023. "Ohne Weiteres kann man sagen, dass wir auch in einer ökonomischen Zeitenwende stehen, die Gewichte in der Weltwirtschaft verschieben sich", erklärte er. Erneut bekannte er sich zu einer rigorosen Inflationsbekämpfung.

Sachsens Innenminister fordert Grenzkontrollen zu Polen

Angesichts steigender Flüchtlingszahlen hat der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) die Bundesregierung aufgefordert, stationäre Grenzkontrollen zu Polen anzuordnen. "Die Bundespolizei muss von der Innenministerin unmittelbar auf die Grenzlinie gesetzt werden, auf die Grenzübergänge", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Und dort müsste kontrolliert werden." Die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) favorisierte Schleierfahndung im Hinterland reiche nicht aus, um das Schleuserproblem unter Kontrolle zu bekommen, sagte Schuster. Im August 2023 seien knapp 5.000 Menschen über die Grenze nach Sachsen gekommen. Dies sei eine Verzehnfachung im Vergleich zum August 2021.

Bundestag will Finanzstandort und Startups stärken

Pläne der Bundesregierung zur Erleichterung marktbasierter Finanzierungen am deutschen Kapitalmarkt sind im Bundestag auf weitgehende Zustimmung gestoßen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in das Parlament einbrachte, sieht ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor, mit dem der Finanzstandort gestärkt und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Startups, Wachstumsunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verbessert werden sollen. Der Justizminister hatte das Paket mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) ausgearbeitet, der aber der Debatte wegen einer Corona-Infektion fernblieb.

Pistorius plant Gespräche mit Polen wegen Waffenlieferungen

Nach der Ankündigung Polens zu einem möglichen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine plant Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Gespräche mit Warschau. Er wolle dazu noch keine Einschätzung abgeben, bis er mit seinem polnischen Kollegen Mariusz Blaszczak gesprochen habe, sagte Pistorius bei einem Besuch in Rostock. Er kündigte dazu ein Telefonat an. Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte den Stopp der polnischen Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Dem Sender Polsat News hatte er gesagt: "Wir transferieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten."

Weißes Haus warnt vor Konsequenzen eines Shutdowns

Das Weiße Haus hat vor den Konsequenzen eines Government Shutdown gewarnt. Lange Schlangen an den Flughäfen, verspätete Lebensmittelkontrollen, gestoppte Infrastrukturprojekte, Militärpersonal ohne Bezahlung - dies seien nur einige der möglichen Folgen eines teilweisen Stillstands der Regierung im Oktober, erklärte das Weiße Haus. Die Streitigkeiten zwischen den Republikanern im Repräsentantenhaus über die Staatsausgaben machen eine Unterbrechung der Staatsfinanzierung immer wahrscheinlicher. Das Weiße Haus hat sich jetzt zum ersten Mal öffentlich zu den Folgen eines Stillstands geäußert.

