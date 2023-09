TAMPA, Florida, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG ist in der Baker's Dozen List 2023 von HRO Today als Nr. 1 der Anbieter für Recruitment Process Outsourcing (RPO) anerkannt worden.



Die "Baker's Dozen List" von HRO Today ist die älteste Umfrage zur Kundenzufriedenheit in der RPO-Branche. Sie hebt die weltweit besten RPO-Anbieter hervor und schafft Transparenz über die wirkungsvollsten RPO-Partnerschaften. Die Anbieter werden anhand einer Reihe von Faktoren bewertet, darunter die Bandbreite der Lösungen, die Qualität der Dienstleistungen und der Umfang des Geschäfts.

"Es ist eine Ehre, in der Baker's Dozen List auf Platz 1 zu stehen", so John Wilson , CEO von WilsonHCG. "Diese Anerkennung bedeutet uns als Unternehmen sehr viel, weil sie ausschließlich auf dem Feedback unserer Kunden beruht. Sie ist wahrlich ein Beweis für das Engagement und die Sorgfalt, die unsere Mitarbeiter in unsere Kundenbeziehungen investieren. Ich möchte dem Team ein großes Dankeschön aussprechen und kann es kaum erwarten, auf diesem Erfolg aufzubauen und unseren Kundenpartnerschaften noch mehr Wert zu verleihen."

"Seit der ersten Platzierung von WilsonHCG im HRO Today Baker's Dozen als Herausforderer-Marke hat sich das Unternehmen auf einen hervorragenden Kundenservice und innovative Ansätze für das Outsourcing von Rekrutierungsprozessen und Personallösungen konzentriert. Es hat sich von einem Herausforderer in den frühen Tagen zu einem großen und marktbeherrschenden Branchenführer entwickelt, der dazu beiträgt, neu zu definieren, wie der Erfolg für die Kunden dieser Dienstleistungsangebote aussehen sollte. Bemerkenswerterweise hat sich die Serviceorientierung von WilsonHCG kontinuierlich verbessert, während es zu einem der größten und erfolgreichsten Unternehmen in diesem Bereich herangewachsen ist. Wir beglückwünschen das Unternehmen und sein Führungsteam zu seiner Platzierung als Top-Anbieter in der HRO Today-Rangliste RPO Baker's Dozen", so Elliot Clark, CEO von HRO Today.

Besuchen Sie hier die Website von HRO Today, um weitere Informationen über die "Baker's Dozen List" zu erhalten.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein preisgekrönter, weltweit führender Anbieter für umfassende Talentlösungen. Als strategischer Partner unterstützt das Unternehmen einige der weltweit angesehensten Marken beim Aufbau umfassender Talentfunktionen. Mit einer weltweiten Präsenz in mehr als 65 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG eine umfassende Palette an konfigurierbaren Talentdienstleistungen, darunter Outsourcing von Rekrutierungsprozessen (Recruitment Process Outsourcing, RPO), Vermittlung von Führungskräften, Zeitarbeitslösungen und Talentberatung.

