Die meistgehandelten Produkte: Anleger nutzen niedrige DX-Vola für Absicherungen

Nach der FED Sitzung des gestrigen Tages, verliert der DAX® seit Marktöffnung an Punkten. Die FED hob den Leitzins in den Vereinigten Staaten am gestrigen Tag, wie von den meisten Anlegern erwartet, nicht an. Die FED signalisierte aber an Ihrer restriktiven Zinspolitik erstmal festhalten zu wollen, was die Zukunftserwartungen der Anleger dämpfte und für die fallenden Kurse der Indizes verantwortlich ist. Das erklärt ferner, warum die meistgehandelten Optionsprodukte Puts auf den DAX® sind. Mit diesen kann man von fallenden Kursen im deutschen Leitindex profitieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8GT5 5,28 15598,50 Punkte 16102,75282 Punkte 29,52 Open End DAX ® Call HC5J8M 1,65 15598,50 Punkte 15499,643917 Punkte 111,82 Open End DAX ® Call HC5GQY 3,32 15598,50 Punkte 15300,97879 Punkte 47,05 Open End DAX ® Call HC59ST 4,27 15598,50 Punkte 15211,580451 Punkte 36,68 Open End DAX ® Call HC59SC 4,99 15598,50 Punkte 15134,207228 Punkte 31,36 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2023; 13:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC884S 1,91 15598,50 Punkte 15500,00 Punkte 82,75 17.10.2023 DAX ® Put HC884Z 5,98 15598,50 Punkte 16200,00 Punkte 26,07 17.10.2023 DAX ® Put HC1VRD 10,17 15598,50 Punkte 16600,00 Punkte 15,38 12.12.2023 S&P 500 Put HC88GT 0,96 4367,25 Punkte 4450,00 Punkte 42,99 17.10.2023 NVIDIA Call HC5KL4 8,53 439,00 USD 340,00 USD 4,53 17.01.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2023; 13:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC5DR2 2,36 15598,50 Punkte 16307,16967 Punkte '-15 Open End DAX ® Short HC292F 5,19 15598,50 Punkte 17360,921052 Punkte -5 Open End DAX ® Short HC978E 10,40 15598,50 Punkte 17360,921052 Punkte -5 Open End STOXX Europe 600 Long HC3WKS 3,12 4213,25 Punkte 4098,768114 Punkte 12 Open End RWE AG Long HC15ZA 6,74 36,665 EUR 27,607287 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2023; 13:20 Uhr

