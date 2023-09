13.09.2023 - Peter Dreide befand sich in China, um zunächst Firmen wie BYD Auto zu sehen. Danach besuchte er das "Jefferies Asia Forum" in Hong Kong. Die ersten Eindrücke hat er für Sie in einem Video live vor Ort festgehalten.

Sehen Sie hier das Video "Field Trip Honkong und China - 2023" mit Peter Dreide (TBF).