Wallisellen (ots) -Die Allianz Suisse und die Fondation Herzog laden Sie herzlich zur Vernissage der Ausstellung "Fortschritt und Risiko" ein. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Montag, den23. Oktober 2023, um 18 Uhr in der Fondation Herzog in Basel statt.Anhand historischer Fotografien zeichnet die Ausstellung den Fortschritt der Menschheit und die Anfechtung des ihm innewohnenden Risikos bildhaft nach. Die Allianz Suisse unterstützt das Ausstellungsprojekt, da es die ureigenste Aufgabe des Unternehmens thematisiert: die Absicherung des risikoreichen Wegs des einzelnen Menschen und der Gesellschaft als Ganzes.Die Ausstellung entstand nach einer Idee von Dr. Oliver Class, Kunstsachverständiger der Allianz Suisse. Sie wurde von ihm, Ursula Leckebusch (Allianz Suisse) sowie Ruth und Peter Herzog kuratiert.Vernissage der Ausstellung: Montag, 23. Oktober 2023, 18:00 UhrDauer der Ausstellung: 24. Oktober bis 12. Dezember 2023,Mittwoch bis Freitag von 14:00 - 18:00 Uhr, Samstag 14:00 - 17:00 UhrOrt: Fondation Herzog, Leimenstrasse 20, 4051 Baselwww.fondation-herzog.chMedienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Sollten Sie ein Gespräch mit Dr. Oliver Class wünschen, bitten wir Sie um Anmeldung bei Dr. Oliver Class zur Vereinbarung eines Termins vor der Vernissage.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!