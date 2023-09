Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland ist erneut die Nummer 1 bei Qualität und Frische: Kunden wählen Lidl zum siebten Mal zur Nummer eins bei Obst und Gemüse. In der Kategorie "Discount" erhält Lidl auch 2023 den "Fruchthandel Magazin Retail Award". Insgesamt wurden rund 6.400 Haushalte zum Obst- und Gemüseangebot im Lebensmitteleinzelhandel befragt. Bei der repräsentativen Umfrage überzeugte der Frische-Discounter die Verbraucher in acht von zehn Kategorien: Qualität, Bio-Sortiment, regionale Produkte, Gestaltung, Auswahl, Beratung, Spaß am Einkaufen und nachhaltige Verpackung. "Der Retail Award hat für uns eine besondere Bedeutung, weil er direkt auf die Verbrauchermeinung zurückzuführen ist. Wir freuen uns, dass wir seit vielen Jahren unsere Kunden mit unserem umfangreichen saisonalen, regionalen und biologischen Obst- und Gemüseangebot überzeugen und die Auszeichnung zum siebten Mal erhalten", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Große Auswahl an heimischen und Bio-ProduktenAls starker Partner der Landwirtschaft ist Lidl eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten ein Anliegen. Insbesondere im Obst- und Gemüsebereich mit über 4.000 deutschen Lieferanten arbeitet Lidl seit Jahren zusammen. Darüber hinaus erweitert der Frische-Discounter sein Bio-Sortiment in allen Bereichen, darunter auch Obst und Gemüse, kontinuierlich mit Bio- und heimischen Bioland-Produkten. Vornehmlich durch die Kooperation mit Bioland seit 2018 verschafft Lidl der wachsenden Verbraucherzahl, die Bio-Lebensmittel bevorzugen, Zugang zu hochwertigen heimischen Lebensmitteln zum gewohnt günstigen Lidl-Preis und trägt damit Bio in die Breite der Gesellschaft.Fokus auf Frische und QualitätDie Produktqualität bei den über 160 Obst- und Gemüseartikeln, davon rund 45 Prozent aus deutschem Anbau inklusive der Bioland-Erzeugnisse, hat für Lidl einen besonders hohen Stellenwert. Dazu gehören beispielsweise ein optimaler Reifegrad und die Erfüllung bestimmter Geschmackseigenschaften sowie weitere sortenspezifische Qualitätsmerkmale, die Lidl mit seinen Lieferanten gemeinsam bestimmt und vereinbart. Im Rahmen des umfangreichen Lidl-Qualitätssicherungssystems kontrolliert der Lebensmitteleinzelhändler seine Produkte entlang der gesamten Lieferkette. Auch in der Filiale stellt jeweils ein Frischebeauftragter stündlich sicher, dass nur Ware angeboten wird, die frisch und ohne Beschädigungen ist. Darüber hinaus werden alle Lidl-Filialenjeden Tag mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Ebenfalls hat der Frische-Discounter mit seinen Erzeugern eine Zielvereinbarung verabschiedet, die definiert, dass eventuell auftretende Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in konventionellem Obst und Gemüse ein Drittel der gesetzlich festgeschriebenen Höchstmengen nicht überschreiten dürfen.Diesen wiederholten Erfolg feiert Lidl in den kommenden Wochen unter anderem mit TV- und Radio-Spots, in Online- und Printanzeigen sowie mit Filialwerbung. Ebenfalls bewirbt der Discounter seinen siebten Frischesieg digital auf seinen Social-Media-Kanälen, in der Lidl-Plus-App und auf lidl-kochen.de.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5608645