Auf dem Radar: Telekom AustriaTelekom Austria hatte in den letzten 5 Handelstagen um +428.5% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Freitag mit 14.206.726 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 3.54%. Die Aktie der Telekom Austria schwankte in den vergangenen 10 Tagen im Schnitt um 1,34 Prozent, während die durchschnittliche Tagessschwankung in der 200-Tage-Sicht bei 0,68 Prozent lag. Die Agilität ist bei 0 Prozent des Schnitts. Mit 92,31 Prozent Sells jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Verkäufer-Anteil.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 7,57 /7,59Veränderung zu letztem SK: -0,26% Auf dem Radar: ...

