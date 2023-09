Aufgrund seiner außergewöhnlichen Ergebnisse ist BEST-a, das Mais hilft, Trockenheit zu widerstehen und einzigartige Produktivitätsgewinne zu erzielen, jetzt in Europa, Brasilien und der Ukraine erhältlich. Elicit Plant will sein Wachstum mit der Einführung seiner neuen innovativen Lösung für den Anbau von Sonnenblumen auf dem Feld EliSun-a bis zum Ende des Jahres fortsetzen.

Anlässlich des Internationalen Tages der Klimarisikoprävention am 19. September brachte Elicit Plant Experten aus der ganzen Welt und Fachleute der Agrarindustrie zusammen, um die Herausforderungen zu diskutieren, die sich aus den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft ergeben, und um Lösungen zu prüfen.

Während dieser Veranstaltung kündigte das Unternehmen die Einführung seiner einzigartigen Maislösung BEST-a in Brasilien, der Ukraine und in ganz Europa bis Ende des Jahres an sowie die Einführung einer neuen Innovation in Europa, die speziell für Sonnenblumen entwickelt wurde: EliSun-a. Diese Ankündigung bestätigt das Engagement des Unternehmens, leistungsstarke Lösungen zur Linderung von Wasserstress in Feldkulturen auf der ganzen Welt anzubieten und gleichzeitig die synergetische Zusammenarbeit mit anderen Anbautechniken zu fördern.

Gründe für einen Notstand bei Mais, Getreide und Sojabohnen

Wasserstress1 ist eine unmittelbare Auswirkung des gegenwärtigen Klimawandels. Er bedroht die wichtigsten landwirtschaftlichen Produktionsregionen und betrifft vor allem Feldfrüchte, die aufgrund ihrer Größe nicht in vollem Umfang von integrierten Bewässerungssystemen profitieren können, wie es bei Sonderkulturen der Fall ist.

"Dieses Ungleichgewicht ist umso besorgniserregender, da 50 der weltweiten Kalorienzufuhr von nur vier Kulturen abhängt: Getreide, Reis, Mais und Sojabohnen. Diese Kulturen werden im Kampf gegen die Dürre oft vernachlässigt und wenn nicht die richtigen Lösungen gefunden werden, ist unsere Ernährungssicherheit gefährdet. Unser Ziel ist es mehr denn je, die Anpassung der Landwirtschaft an die schnellen Veränderungen durch den Klimawandel zu beschleunigen", erklärt Aymeric Molin, Landwirt und Mitbegründer von Elicit Plant.

BEST-a corn ist bereit, sich als Marktführer in Europa zu etablieren und in die Fußstapfen seines bemerkenswerten Erfolgs in Frankreich, der Ukraine und Brasilien zu treten.

Angesichts seiner Erfolge in Frankreich, Brasilien und der Ukraine ist BEST-a, das den Wasserstress in Mais begrenzt, nun bereit, die Europäische Union zu erobern. Angesichts einer Reihe von klimatischen Herausforderungen hat sich BEST-a schnell zu einem wichtigen Verbündeten der Maisanbauer entwickelt. Seine Fähigkeit, die Erträge in Zeiten von Wasserstress aufrechtzuerhalten, macht es zu einer einzigartigen Lösung auf dem Markt. Nachdem das Produkt in Frankreich, Brasilien und der Ukraine zum Marktführer aufgestiegen ist, wird es nun bis zum Ende des Jahres in der gesamten Europäischen Union vermarktet werden.

"Die einzigartige Leistung von BEST-a ist unbestreitbar, mit Ertragssteigerungen von durchschnittlich bis zu einer Tonne unter optimalen Bedingungen. Die Wirkungsweise des Produkts garantiert eine konstante Leistung, die auf dem Markt einzigartig ist, unabhängig von der Umgebung. Die Renditen, die die Landwirte in Frankreich und auf der ganzen Welt erzielen, sind beträchtlich. Wir arbeiten mit Genossenschaften und Händlern zusammen, um sicherzustellen, dass die Landwirte eine dreifache Rendite für ihre Investitionen erhalten. Bis Ende 2023 wird das Produkt in ganz Europa erhältlich sein. Derzeit werden 300.000 Hektar Land mit unserem Produkt behandelt. Bei den Umsatzprognosen rechnen wir mit einem starken Anstieg gegenüber dem letzten Jahr, mit Zahlen, die bis zu sieben Mal höher sind als in den letzten 12 Monaten", schließt Jean-François Déchant, CEO von Elicit Plant.

BEST-a entwickelt sich somit zu einem echten Vorteil für die moderne, verantwortungsbewusste Landwirtschaft, da es trotz der Herausforderungen durch Wasserstress erhebliche Vorteile bei der Aufrechterhaltung von Erträgen bietet.

EliSun-a, die neue innovative Lösung zum Schutz von Sonnenblumenkulturen

Die Markteinführung von EliSun-a, das sich auf Sonnenblumenpflanzen bezieht, ist der Höhepunkt von sechs Jahren Forschung. Durch die Fokussierung auf die Entwicklung von agro-ökologischen Innovationen auf Phytosterolbasis bietet Elicit Plant erneut eine neue Technologie an, die an die großflächige Landwirtschaft angepasst ist und so vor dem Hintergrund des Klimawandels erhebliche Erträge aus extensiven Sonnenblumenanbauten liefert.

EliSun-a wird ab Dezember 2023 über das Netzwerk von Vertriebshändlern und Partnern in ganz Europa zu bestellen sein. Die Landwirte können also der Saison 2024 gelassen entgegensehen.

"In der Natur gibt es mehr als 200 verschiedene Phytosterine. Jede ist stress- und artspezifisch.Unsere Technologieplattform (EliTerra® genannt) hat es uns ermöglicht, eine neue Lösung zu entwickeln, die vollständig an Sonnenblumen angepasst ist. Bis 2025 werden wir auch in der Lage sein, neue Produkte für Strohgetreide anzubieten. Die Anträge auf Marktzulassung laufen derzeit. Elicit Plant ist weiterhin innovativ und engagiert sich für eine widerstandsfähige und prosperierende landwirtschaftliche Zukunft", erklärt Jean-François Dechant

Über ELICIT PLANT

ELICIT PLANT ist ein Agrarbiotech-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den ökologischen Wandel in der Landwirtschaft voranzutreiben und auf die globalen Herausforderungen der Auswirkungen des Klimawandels auf Feldfrüchte zu reagieren. EliTerra®, die geschützte Technologie von ELICIT PLANT, basiert auf der exogenen Zufuhr von Phytosterolen, einer Gruppe von Molekülen pflanzlichen Ursprungs, die die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Stress erhöhen, indem sie ihre natürlichen Abwehrkräfte aktivieren. Groß angelegte Feldversuche mehr als 500 Versuche auf drei Kontinenten haben gezeigt, dass die Biolösungen der EliTerra® Plattform die einzigen sind, die den Landwirten eine regelmäßige und ausreichende Rendite für den Einsatz bei Feldfrüchten bieten, mit einer durchschnittlichen Ertragssteigerung von 12 %. Im Jahr 2022 begann ELICIT PLANT mit der Vermarktung seiner BEST-a-Produktlinie in Frankreich, die speziell für den Maisanbau entwickelt wurde, und hat Zulassungen für die Ukraine, Brasilien und Europa erhalten. Für weitere Information: www.elicit-plant.com

1 Wasserstress in einer Pflanze tritt auf, wenn sie nicht genug Wasser erhält, um ihren kritischen Bedarf zu decken. Dies kann zu physiologischen Schäden, langsamem Wachstum und sogar zum Tod führen, wenn die Situation anhält.

