Boomi, der Marktführer im Bereich intelligente Konnektivität und Automatisierung, kündigte heute die Boomi World Tour an. Die Tour beinhaltet eine Reihe exklusiver, persönlicher Veranstaltungen, die Boomi-Kunden, Interessenten und Partner zusammenbringen, um direkt von Boomi-Führungskräften, Branchenexperten und Visionären zu erfahren, wie Unternehmen die Komplexität hinter sich lassen und alles und überall mit KI-gesteuerter Integration und Automatisierung synchronisieren können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230921236640/de/

Boomi Launches World Tour, Bringing Together Visionary Leaders and Industry Experts to Prepare Businesses for the AI Revolution (Graphic: Business Wire)