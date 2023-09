Mit dem Schmierstoff-Basisöl Oxlube L7-NPG von OQ Chemicals können Formulierer nun umweltverträgliche Schmierstoffe (EAL, environmentally acceptable lubricants) herstellen und ihren Zertifizierungsprozess für das EU-Umweltzeichen, das sogenannte EU Ecolabel, vereinfachen. Das Produkt wurde kürzlich in die Schmierstoffklassifizierungsliste LuSC (Lubricant Substance Classification List) aufgenommen und erfüllt die strengen Kriterien des EU Ecolabel. Oxlube L7-NPG ist ein neuartiger Ester mit niedriger Viskosität und eignet sich hervorragend für Kühl- und Schmieranwendungen. Insbesondere für solche im Bereich der Metallverarbeitung sowie für Schmierstoffe, die den Anforderungen des Vessel General Permit (VGP) entsprechen müssen.

Svea Meuser, Global Marketing Director Acids Esters bei OQ Chemicals, betonte den dringenden Bedarf an umweltverträglichen Schmierstoffen: "Im maritimen Bereich, der Land- und Forstwirtschaft und bei der Metallbearbeitung besteht die Möglichkeit, dass Schmierstoffe in die Umwelt gelangen. In diesen sensiblen Bereichen ist es entscheidend, dass Schmierstoffe umweltverträglich sind. Wir haben unser Oxlube L7-NPG ausgiebig auf Ökotoxizität getestet. Es ist biologisch leicht abbaubar und nicht schädlich für aquatische Ökosysteme. Seine maximal zulässigen Behandlungsraten sind nicht durch den biologischen Abbau oder die aquatische Toxizität eingeschränkt. Das macht Oxlube L7-NPG zu einem idealen Basisöl für Schmierstoffformulierungen, die den strengen Vorgaben des EU Ecolabel entsprechen."

"Wir freuen uns, dass Oxlube L7-NPG nun nach den anspruchsvollen LuSC-Kriterien zertifiziert ist. Das unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für unsere Kunden, denen wir leistungsfähige, zertifizierte Grundbausteine zur Verfügung stellen. Mit diesen können sie innovative Lösungen entwickeln, mit denen sie die schnell wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten wirtschaftlich bedienen können", fügte Dr. Ina Werxhausen, Director Sustainability Corporate Communications bei OQ Chemicals, hinzu.

In der Produktpalette von OQ Chemicals ergänzt Oxlube L7-NPG das Oxlube L9-TMP, einen direkten Ersatz für herkömmlichen C8/C10-Säure-basierten TMP-Ester, der ebenfalls LuSC-gelistet ist.

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Das Unternehmen ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. chemicals.OQ.com

