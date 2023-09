Hamburg (ots) -- EDEKA und Netto Marken-Discount verlosen je 1.000 Konzerttickets- Kampagne mit deutschlandweitem Gewinnspiel in KW 39-43- Fortführung der Zusammenarbeit des EDEKA-Verbunds und der Peter Maffay Stiftung"We love Rock 'n' Roll" - dieses Lebensgefühl verbindet Peter Maffay und seine Fans seit 55 Jahren. 2024 wird Peter Maffay seine einzigartige Rock-Karriere mit zehn Open-Air-Konzerten in ganz Deutschland krönen. Diese Tournee wird seine letzte große Tour mit Band sein. EDEKA und Netto Marken-Discount ermöglichen als exklusive Partner der Farewell-Tour insgesamt 2.000 Fans live dabei zu sein, denn 1.000 Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit jeweils zwei Konzerttickets zu gewinnen."Seit 2016 gehen wir mit der Peter Maffay Stiftung partnerschaftlich Hand in Hand, um uns gemeinsam für eine bewusste Ernährung und nachhaltige Lebensweise bei Kindern einzusetzen. Dass wir Peter Maffay nun auch bei seiner Farewell-Tour als Partner begleiten dürfen, macht uns stolz", so Markus Mosa, Vorstandvorsitzender der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG. "Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden die Chance geben zu können, an diesem einmaligen Erlebnis teilzuhaben."Farewell-Tour der SuperlativeAls exklusive Partner der Farewell-Tournee verlosen EDEKA und Netto Marken-Discount jeweils 1.000 Konzerttickets für die Open-Air-Konzerte. Zu jedem Auftritt sind musikalische Gäste geladen, die eigene Hits präsentieren. Das Finale mit vielen Special Guests und Wegbegleiter:innen findet in Leipzig statt - an dem Ort, an dem der Künstler 1990 das erste große Stadionkonzert seiner Karriere spielte. "Die Tour wird ein emotionales Erlebnis. Und mit dem letzten Stopp in Leipzig schließt sich ein Kreis. Für mich ist es aber kein Abschied von der Musik. Es ist der Abschied von der großen Tourneebühne", sagt Peter Maffay. "Ich freue mich, dass langjährige Partner wie EDEKA und Netto Marken-Discount dabei an meiner Seite sind."Kampagne mit deutschlandweitem GewinnspielDie 2.000 Konzerttickets werden vom 23. September bis 31. Oktober 2023 unter www.edeka.de/petermaffay (https://www.edeka.de/gewinnspiel/peter-maffay-gewinnspiel.jsp) sowie www.netto-online.de/maffay-gewinnspiel (https://www.netto-online.de/ueber-netto/maffay-gewinnspiel.chtm?utm_source=Schaukasten&utm_medium=qrcode&utm_campaign=Maffay&utm_content=gewinnspiel) verlost. Dabei sorgen EDEKA und Netto Marken-Discount von KW 39 an mit einer umfangreichen 360-Grad-Kommunikationskampagne für maximale Aufmerksamkeit. In den Märkten machen Plakate und Handzettel auf das Gewinnspiel aufmerksam. Eine umfangreiche Landingpage auf edeka.de, Newsletter-Beiträge und Social-Media-Posts sprechen die Fans online an. Zudem wird in der handelsrundschau, dem Fachmagazin für EDEKA-Kaufleute, und dem Kundenmagazin MIT LIEBE über das Gewinnspiel berichtet. In den Netto Marken-Discount-Filialen teasern Plakate, digitale Stelen und Handzettel das Gewinnspiel an. Außerhalb der Filialen informieren Out-of-Home-Plakate. Zudem wird im Kundenmagazin Gold sowie im Newsletter über das Gewinnspiel informiert.EDEKA und Peter Maffay Stiftung: Partner seit 2016Seit 2016 unterstützt EDEKA diverse Projekte rund um die Themen ausgewogene Ernährung, Bewegung und verantwortliches Handeln im Rahmen der Peter Maffay Stiftung. Diese bietet traumatisierten und benachteiligten Kindern Schutzräume für Erholung, Lernen und Austausch. Neben den Projekten unterstützt der EDEKA-Verbund die Peter Maffay Stiftung zusätzlich durch den Verkauf von "Tabaluga"-Produkten. Diese sind exklusiv erhältlich bei EDEKA, Netto Marken-Discount und BUDNI und speziell für Kinder entwickelt.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Peter Maffay Stiftung - Schutzräume für benachteiligte Kinder und JugendlicheDie Peter Maffay Stiftung, gegründet im Jahr 2000, ermöglicht zwischenzeitlich über 1.500 Kindern und Jugendlichen pro Jahr therapeutische Aufenthalte in ihren Einrichtungen in Deutschland, Spanien und Rumänien. Naturnahe Erlebnisse in einem unbeschwerten Umfeld stehen dabei im Vordergrund. 