Die US-Notenbank Federal Reserve hat den DAX am Donnerstag unter Druck gesetzt. Die Zinspause für den September war zwar eingepreist. Allerdings verschrecke Fed-Chef Jerome Powell die Anleger mit der Aussicht auf eine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr. In der Folge fällt der deutschen Leitindex am Donnerstag zeitweise um knapp 1,5 Prozent auf 15.550 Punkte. Was trotzdem für steigende Kurse in den kommenden Wochen spricht, erklärt Philip Papageorgiou von Forex.com. Als Head of Investment Research schätzt er die Entwicklung beim DAX aus technischer Sicht ein und verrät, welche Branchen für Anleger derzeit interessant sein könnten.