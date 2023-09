DJ Habeck beklagt mangelnde Fortschritte bei Nachhaltigkeitsagenda

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bemängelt, dass weltweit insgesamt zu wenig Fortschritte in Nachhaltigkeitsfragen erzielt worden seien. "Der Stand ist nicht gut, in dem Tempo, in dem wir vorgehen, wird keines der Länder die selbstgesteckten Nachhaltigkeitsziele erreichen", sagte Habeck beim "Forum Nachhaltigkeit" der Deutschen Bahn. "Wir sind wie bei so vielen Dingen, die wir uns als Weltgemeinschaft vorgenommen haben, nicht on track." So sei die Welt auch bei der Bekämpfung der globalen Erderwärmung nicht auf Kurs. Der Gemeinsinn dürfe aber "nicht hinter einer Politik des ewigen Eigennutzes zurückstehen".

Habeck räumte "Zielkonflikte" ein, da nachhaltige Maßnahmen oft Zumutungen in der Gegenwart bedeuteten. Jedoch leite sich daraus ein "politischer Umsetzungsauftrag" ab. Diese Zielkonflikte seien aber auflösbar. Nötig seien Transparenz, Nachverfolgbarkeit, eine faire Bepreisung und eine "Lösungspolitik" in einer kompromissbereiten Gesellschaft. "Ich bin mir nicht sicher, dass wir diesen Kurs im Moment entscheiden genug halten", sagte Habeck. Man lebe im politischen Raum in einer Zeit, in der die Gegensätze "übersteigert werden zu unauflösbaren Widersprüchen". Die Arbeit müsse darauf gerichtet sein, diese Gegensätze zu Lösungen zusammenzuführen. "Das ist die Voraussetzung, dass wir Lösungen überhaupt finden und erst recht nachhaltig agieren", sagte Habeck.

