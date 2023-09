Der Tag der Notenbanken: Türkei und Großbritannien im Fokus

Werbung







Nachdem wir Donnerstagmittag bereits über die jüngste Zinsentscheidung der Federal Reserve berichtet haben, wollen wir nun ein Augenmerk auf die aktuellsten Entwicklungen aus der Türkei und Großbritannien legen.



Die Abwertung der Türkischen Landeswährung Lira ist nicht erst ein Phänomen seit gestern. Blickt man auf das letzte Jahrzehnt, sieht man, dass die Lira gegenüber dem Euro in der Vergangenheit massiv an Wert verloren hat. Doch in den letzten zwei Jahren nahm dieser Trend nochmal richtig an Fahrt auf, auch wegen den Äußerungen von Präsident Erdogan, der lange vielen Ökonomen wiedersprach und die Zinsen trotz hoher Inflation niedrig halten wollte. Seit Ende Februar 2023 hat sich an dieser Einstellung einiges geändert, da zu diesem Zeitpunkt das erste Mal seit über zwei Jahren die Zinsen wieder erhöht wurden. Die heutige Entscheidung leitete somit die dritte Zinserhöhung in Folge ein. Der Leitzins wurde um 7,5 Prozent auf 25 Prozent angehoben. Außerdem stellte die türkische Zentralbank weitere Zinserhöhungen in Aussicht.



Die Bank of England (BoE) gab am Donnerstagnachmittag bekannt den Leitzins auf dem Niveau von 5,25 Prozent zu belassen und folgte damit dem Beispiel der Federal Reserve von Mittwochnachmittag. In England konnten wir im Gegensatz zu der Türkei zuletzt eine sinkende Steigung des Preisniveaus feststellen. Trotz der aktuell steigenden Ölpreise geht die Bank of England von einer weiterhin fallenden Inflation in naher Zukunft aus.









Daily Trading: Immer auf dem neusten Stand



Haben Sie Interesse an aktuellen charttechnischen Analysen zum DAX® und verschiedenen Einzelaktien, dann können wir Ihnen den kostenlosen Daily-Trading-Newsletter ans Herz legen. Darin nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC, täglich verschiedene Basiswerte aus charttechnischer Sicht unter die Lupe und weist Sie auf aktuelle Orientierungspunkte für Ihre Investmentstrategie hin. In der heutigen Ausgabe: "KERNUNTERSTÜTZUNGEN UND EIN SILBERSTREIF", untersucht Jörg Scherer ein mögliches Bewegungspotenzial des Dax®. Für den Newsletter können Sie sich gerne unter folgendem Link kostenlos anmelden. Hören Sie zudem gerne in unseren neuen Podcast zum Daily Trading rein - verfügbar auf allen gängigen Podcast Plattformen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC