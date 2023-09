Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 21. September 2023, fand zum 38. Mal das Treffen der Pensionistinnen und Pensionisten der Liechtensteinischen Landesverwaltung (LLV) statt. Über 100 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten der Einladung von Regierungschef Daniel Risch und trafen sich gemeinsam im Brauhaus in Schaan.Regierungschef Daniel Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni begrüssten die Pensionistinnen und Pensionisten persönlich und ehrten die ältesten Teilnehmenden Maria Hermann, 97 Jahre, sowie Silvan Kindle, 87 Jahre. "Es freut mich immer wieder aufs Neue, die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LLV zu treffen, ihre Geschichten von damals zu hören und mich mit ihnen auszutauschen", sagt Regierungschef Daniel Risch. "Dieser Anlass zeigt auf, dass das Wirgefühl, welches wir in der LLV aktiv fördern, auch im Ruhestand anhält."Anschliessend erhielten die Teilnehmenden eine Führung durch die Brauerei und konnten den Nachmittag bei einem gemeinsamen Zvieri mit musikalischer Unterhaltung ausklingen lassen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher MitarbeiterT +423 236 76 68Roland.Moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100911583