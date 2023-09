Bitcoin Kurs fällt wieder unter 27.000 Dollar - Zinssorgen holen Anleger wieder ein

Die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen in den Vereinigten Staaten hat Krypto-Anleger am Donnerstag und damit einen Tag nach der Fed-Notenbanksitzung verprellt. Auch wenn die US-Währungshüter erwartungsgemäß nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht haben, sorgen die sogenannten Zinsprojektionen für Irritationen.

Eine Bitcoin-Einheit kostet mit rund 26.500 Dollar damit im Vergleich zum Vortag zwischenzeitlich fast drei Prozent weniger. Zinsaussichten sorgen für Unbehagen - Zinsniveau könnte länger hochbleiben als gedacht Das Zinsband bleibt in den Vereinigten Staaten vorerst weiterhin bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent. Damit hat die US-Notenbank in puncto Zinserhöhung wie erwartet für keine Überraschung gesorgt. Vielmehr sorgen sich Anleger um die Zinsaussichten für das kommende Jahr. So rechnet die Fed damit, dass das Zinslevel bis Ende 2024 lediglich auf 5,1 Prozent sinken könnte und damit weniger stark als noch im Juni prognostiziert (4,6 Prozent).

Als Grund fungieren die Inflationsprognosen. Für das laufende Jahr rechnet die Fed mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate in Höhe von 3,3 Prozent. Im Juni hatte diese noch bei 3,2 Prozent gelegen. Für das nächste Jahr wird mit einer Teuerungsrate von 2,5 Prozent gerechnet. Langfristig peilt die Notenbank eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an.

Die angepassten Schätzungen dürften Anleger insofern interpretiert haben, dass das Zinsniveau möglicherweise länger auf hohem Level verharren könnte als zuletzt angenommen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

