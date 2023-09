Berlin (ots) -Einladung zur Pressekonferenz am 25. September in Berlin vor dem Bundeskanzleramt um 16.05 UhrAlternative Pressekonferenz zum "Baugipfel": Wie bezahlbarer Wohnraum und Klimaschutz tatsächlich möglich sindAm kommenden Montag wollen Bundeskanzler Scholz und Bundesbauministerin Geywitz beim sogenannten "Baugipfel" vollkommen unzureichende, klimafeindliche Vorschläge zur Linderung der Wohnungsnot vorstellen. Vom ehemaligen Wohngipfel des Bündnisses für bezahlbares Wohnen ist dabei nichts mehr übrig. Der für bezahlbare Wohn- und Heizkosten und zur Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor dringend nötigen Effizienzhaus 40-Standard beim Neubau, zog die Bauministerin zuletzt wiederholt öffentlich in Zweifel.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), in Vertretung des Deutschen Naturschutzringes selbst Teilnehmerin des Bündnisses für bezahlbares Wohnen, und Mieter:innen4Future kommentieren deshalb in einer alternativen Pressekonferenz vor dem Bundeskanzleramt die Ergebnisse des "Baugipfels". Zudem stellt die DUH mit einem 10-Punkte-Plan den klimafreundlichen Weg aus der Wohnungskrise vor.Wir bitten vorab um Ihre Anmeldung unter presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich jederzeit gerne ebenfalls an unseren Newsroom.Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Kate Cahoon, Mieter:innen4FutureDatum:Montag, 25. September 2023, 16.05 UhrOrt:Willy-Brandt-Straße 1, 10557 BerlinPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5608834