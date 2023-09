Der Zayed Sustainability Prize, der wegweisende globale Nachhaltigkeits- und humanitäre Preis der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), veranstaltete am 19. September 2023 im Rahmen des Concordia Annual Summit am Rande der New York Climate Week sein zweites Forum in New York City.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230921621138/de/

The Honorable Dr. Kandeh Kolleh Yumkella participates in the Zayed Sustainability Prize Forum (Photo: AETOSWire)

An dem Forum unter dem Motto "Empowering Voices: Driving Climate Action" nahmen namhafte Führungskräfte aus Regierung, Wirtschaft und der weiteren Gesellschaft teil. Sie diskutierten über die entscheidende Rolle sozialer Innovation, Finanzen, Technologie und Politik bei der Beschleunigung des Fortschritts in Richtung einer nachhaltigen, integrativen und gerechten Zukunft.

Dieses Engagement, den Klimaschutz voranzutreiben, zielt in dieselbe Richtung wie der Zayed Sustainability Prize, der 2008 als Hommage an das Erbe des Gründervaters der VAE, des verstorbenen Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan, ins Leben gerufen wurde. In den letzten 15 Jahren wurden mit dem Preis insgesamt 106 Gewinner ausgezeichnet, deren Lösungen und von Schülern geleitete Schulprojekte das Leben von über 378 Millionen Menschen in 151 Ländern verändert haben.

The Hon. Dr. Kandeh Yumkella, Parlamentsabgeordneter und Vorsitzender der Presidential Initiative on Climate Change, Renewable Energy and Food Security of Sierra Leone, richtete bei der Eröffnung des Forums den Blick auf die Notwendigkeit, den globalen Süden, insbesondere Afrika, in eine gerechte Energiewende einzubinden. Er bemerkte: "Wir brauchen effektive Maßnahmen und ehrliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Zwischen Menschen, Gemeinschaften, Regierungen und dem privaten Sektor. Wir sehen, dass Partnerschaften wachsen, insbesondere mit der Unterstützung der VAE, für größere Projekte erneuerbarer Ressourcen, die auf der COP28 vorgestellt werden, und wir hoffen, dass es weiterhin mehr davon geben wird.

In den anschließenden Sitzungen wurden Themen behandelt, die von der Umgestaltung der Lebensmittelsysteme über die Auseinandersetzung mit Fragen der inklusiven Klimafinanzierung bis hin zur Untersuchung der Frage reichten, wie grüne Technologien und soziale Innovationen den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen verbessern können.

Angela Churie Kallhauge, Executive Vice President of Impact, Environmental Defense Fund, betonte, wie wichtig es ist, die Förderung an den lokalen Realitäten auszurichten, um die Energiezukunft aller zu sichern: "Wir müssen unseren Fokus wieder darauf verlagern, was unsere Klimalösungen praktisch für die Menschen bedeuten. Wir werden wirklich etwas verändern, indem wir indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften die Möglichkeit geben, ihren Anteil einzufordern und Teil der Lösung zu sein.

Um die Themen Jugend und Inklusion zu würdigen, widmete das Forum auch einen Abschnitt jungen Aktivisten, die ihre Gedanken über die Zukunft der nachhaltigen Entwicklung zum Ausdruck brachten und ihre Erfahrungen austauschten.

Diese facettenreichen Gespräche hoben alle die Dringlichkeit gemeinsamer Anstrengungen zur Förderung mutiger globaler Klimaschutzmaßnahmen hervor, insbesondere zur Mobilisierung von Ressourcen für die am stärksten gefährdeten Gemeinschaften, zur Einführung einer kohärenten Strategie für die globale Ernährungssicherheit und zur Befähigung der Jugend, Veränderungen voranzutreiben und so die Dynamik im Vorfeld der COP28 zu beleben, die vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in den VAE stattfinden wird.

Über den Zayed Sustainability Prize

Der Zayed Sustainability Prize ist eine Hommage an das Erbe des verstorbenen Gründervaters der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan. Der Preis hat zum Ziel, nachhaltige Entwicklung und humanitäre Hilfe voranzutreiben, indem er Organisationen und Oberschulen anerkennt und belohnt, die innovative nachhaltige Lösungen in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz oder globale Oberschulen liefern. Seit über 15 Jahren hat der Preis durch seine 106 Gewinner das Leben von über 378 Millionen Menschen in 151 Ländern positiv beeinflusst.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230921621138/de/

Contacts:

Reem Diab

Reem.Diab@bcw-global.com