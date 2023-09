Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das neue Puzzle des Edtech-Unternehmens gibt Pädagogen Ressourcen an die Hand, mit denen sie jeden Aspekt von KI-Schreiben bewältigen können - nicht nur die Erkennung48 Prozent der Studenten haben die Verwendung von KI-generierten Tools ausprobiert, während 71 Prozent der Lehrkräfte und Administratoren diese Tools noch nie verwendet haben und 32 Prozent angaben, dass sie diese Tools nicht einmal kennen, so eine aktuelle Studie. In Anbetracht dessen wird deutlich, warum viele ihre Energie darauf verwenden, den Einsatz von KI-generierten Texten in den Arbeiten der Studierenden zu erkennen.Wenn man jedoch KI-Schreiben in der Bildung nur durch die Linse eines Puzzlestücks betrachtet - die Identifizierung von KI-generierten Texten in den Arbeiten von Studierenden -, verlieren Einrichtungen und Pädagogen das Gesamtbild aus den Augen.Um dabei zu helfen, hat Turnitin eine interaktive Ressource zu KI-Schreiben veröffentlicht, welche die vielen Teile hervorhebt, aus denen sich dieses umfassende, komplexe und sich ständig weiterentwickelnde Puzzle zusammensetzt. Dazu gehören die Aktualisierung der akademischen Richtlinien, die Verbesserung der KI-Kenntnisse, die Einführung neuer Benotungsmethoden und das Gespräch mit Studierenden über die ethisch korrekte Nutzung. Organisiert nach Zielgruppen - Pädagogen, Administratoren und Einrichtungen - können Benutzer auf Puzzleteile klicken, um auf Blogbeiträge von Turnitin-Experten, Ressourcen, Studien Dritter und Arbeitsbücher zuzugreifen.Weitere Informationen finden Sie auf der Landing Page für KI-Schreiben von Turnitin.Informationen zu TurnitinPressekontakt:press@turnitin.comTurnitin ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich für die Integrität der Bildung einsetzt und die Lernergebnisse deutlich verbessert. Seit 25 Jahren arbeitet Turnitin mit Bildungseinrichtungen zusammen, um Ehrlichkeit, Konsistenz und Fairness in allen Fachbereichen und Bewertungsarten zu fördern. Die Produkte von Turnitin werden von Bildungseinrichtungen und Zertifizierungs- und Lizenzierungsprogrammen verwendet, um die Integrität zu wahren und die Lernleistung zu steigern sowie von Studierenden und Fachleuten, um ihre beste, eigene Arbeit zu leisten.Turnitin unterhält Niederlassungen in Australien, Deutschland, Indien, Japan, Südkorea, Mexiko, den Niederlanden, Schweden, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Über 16.000 akademische Einrichtungen, Verlage und Unternehmen nutzen die Dienste von Turnitin: Gradescope by Turnitin, iThenticate, Turnitin Feedback Studio, Turnitin Originality, Turnitin Similarity, ExamSoft by Turnitin, ProctorExam, und Ouriginal.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2217668/FINAL_TII_GL_AI_WritingPuzzle_Tabloid_US_0923__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ein-teil-nach-dem-anderen-turnitin-entwickelt-interaktives-ki-schreib-puzzle-301935684.htmlOriginal-Content von: Turnitin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118968/5608903