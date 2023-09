WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den USA für ihre anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland gedankt. Das neue Paket an US-Militärhilfen sei sehr kraftvoll und beinhalte "genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen", sagte Selenskyj am Donnerstag nach einem Treffen mit Biden und diversen Kabinettsmitgliedern im Weißen Haus.

Amerika helfe auch dabei, die ukrainische Luftabwehr für den kommenden Winter zu stärken und an der Aufstellung der ukrainischen Streitkräfte der Zukunft zu arbeiten, um neue Angriffe auf sein Land zu verhindern. Selenskyj betonte, er danke den USA nicht nur für die neue Hilfe, sondern für die Unterstützung an "allen 575 Tagen" des Krieges.

Die US-Regierung sagte Kiew bei Selenskyjs Besuch weitere Militärhilfe zu, lieferte zunächst aber noch keine genaue Aufstellung über die Waffensysteme, die enthalten sind. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Verbündete der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren und haben in den vergangenen 19 Monaten milliardenschwere Militärhilfen bereitgestellt./jac/DP/zb