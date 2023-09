Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Am Donnerstag fielen fast überall die Kurse. Ausgerechnet bei der schwächelnden ITM Power jedoch hat sich an den Entwicklungen der vergangenen Tage noch nichts geändert - die Aktie konnte am Donnerstag sogar mit dem Plus von fast 1 % eine Ausnahme bilden. Haben die Analysten doch Recht? Wie so oft hat ITM Power noch keine neuen Meldungen an den Markt gegeben. Die Kursgewinne sollten typischerweise daher nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...