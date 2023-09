Jakob Ems (Gurupress.de) - Mit einem dramatischen Wochenverlust von 7,8 % schien die Amazon-Aktie am Donnerstag im freien Fall zu sein, schließend bei einem Wert von 130 USD. An der Wall Street spürte man die Nervosität deutlich, verstärkt durch Jerome Powells Bemerkungen zu einer längerfristig restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank. Darüber hinaus haben die Renditen von US-Staatsanleihen ein Zehnjahreshoch erreicht, was zusätzlich ...

