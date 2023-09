Trading nach Plan mit Dr. Raimund Schriek - Kostenloser Livestream heute um 09:00 Uhr

Anzeige / Werbung

Trading nach Plan: Wie Sie fehlerfrei den positiven Erwartungswert einer Strategie erwirtschaften

Ich frage meine Klienten immer: "Worin liegt die für dich größte Herausforderung beim Traden?". Die Antworten sind bunt und weisen unmittelbar auf eine scheinbar unüberwindbare Hürde hin. Dabei ist Trading an sich ja einfach. Die technischen Voraussetzungen dafür sind schnell gelegt, das Konto eröffnet, kapitalisiert und die ersten Klicks gesetzt. Kniffliger wird es da schon rund um das Thema Erwartungen. Haben Sie sich einmal gefragt, was Sie vom Markt erwarten? Oder auch, welche Erwartungen Sie an sich als Trader haben? Und ebenso wichtig ist es, eine konkrete Antwort auf die Frage "Kennen Sie den Erwartungswert Ihrer Strategie?" zu liefern.

Hier geht's zum kostenlosen Event "Bulle & Bär" - live von der World of Trading!

Die oft nebulösen, meist zu hohen Erwartungen an den Markt werden vielfach enttäuscht, da sich dieser gerne wie ein kleines bockiges Kind bewegt: zu langsam oder auch in die falsche Richtung, dann natürlich zu schnell. Die Frage nach der Erwartung an Sie selbst, wird oft mit "Ich will Geld verdienen" beantwortet. Viele bemerken schnell, dass übereifrige oder auch zu zögerliche Handlungen nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Diese unvermeidliche Erkenntnis trägt erstaunlicherweise nicht zwingend zu Verhaltensänderungen bei. Sich an Regeln zu halten, liegt uns Menschen einfach nicht, auch weil es als eher langweilig empfunden wird. In gewisser Weise sind wir alle Dopamin-Junkies und um dieses Bedürfnis zu befriedigen, geht alles - außer Strategie.

Aber genau darum geht es. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihre Strategie gewohnheitsmäßig umsetzen, ohne Wenn und Aber. Das ist leichter getan, als Sie vielleicht annehmen. Erleben Sie live, wie sie es kinderleicht schaffen, erfolgreich zu traden ohne sich in menschlichen, lästigen und meist kostspieligen psychologischen Fallstricken zu verfangen. Willkommen in der World of Trading.

Jetzt kostenlos dabei sein

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.Momentum Trading mit Aktien