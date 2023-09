Der DAX ist am Vortag weiter unter Druck geraten und mit einer langen bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen, die bereits auf eher weiter fallende Kurse hindeutet. Aktuell befindet sich der DAX im Bereich des 200er-EMA im Tageschart bei 15.470 Punkten und ging am Vortag etwas höher bei 15.480 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Freitagmorgen im Bereich von 15.520 Punkten erneut höher. Im Bereich um den 200er-EMA ...

