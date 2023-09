Essen (ots) -Wie die Botschaft seines Vaters das Leben eines Unternehmers veränderte - eine Botschaft, die auch heute noch Leben verändern kannAls vor 30 Jahren die Einladung zu einer christlichen Veranstaltung bei Norman Rentrop eintraf, ahnte er nicht, dass sie sein Leben verändern würde. Der damals 35-jährige Verleger arbeitete manchmal bis zu 100 Stunden pro Woche - und das mit beachtlichem Erfolg: Heute verlegt die weltweit renommierte Verlagsgruppe VNR 200 Zeitschriften und beschäftigt 600 Mitarbeiter. Doch der wirtschaftliche Erfolg und der damit verbundene Wohlstand erfüllten ihn nicht - er sehnte sich nach mehr.Dies war einer der Gründe, warum Rentrop die Einladung zu der Veranstaltung in einer Kirche in seiner Heimatstadt Bonn-Bad Godesberg annahm. Der Evangelist Billy Graham (1918-2018) predigte damals in der Essener Grugahalle. Die Botschaft wurde per Satellit an mehr als 8 Millionen Menschen in 59 Ländern übertragen, darunter auch an die Gemeinde, die Rentrop besuchte. Zum ersten Mal hörte er nicht von einem fernen Gott, sondern von einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Der junge Unternehmer nahm die Einladung an, ein Leben mit Christus zu beginnen. "Das ist seither die entscheidende Beziehung in meinem Leben geworden."Seit Rentrop die Kraft des Wortes Gottes am eigenen Leib erfahren hat, ist er begeistert. Mit Engagement unterstützt er derzeit das Festival of Hope, zu dem Franklin Graham 30 Jahre nach seinem Vater am 7. Oktober in die Essener Grugahalle zurückkehren und predigen wird. "In den letzten 30 Jahren hat sich in Deutschland viel verändert, aber die Bedürfnisse des menschlichen Herzens sind die gleichen geblieben. Genau wie mein Vater möchte ich, dass die Menschen in diesem großartigen Land wissen, dass Gott sie liebt und ein Ziel für ihr Leben hat", sagt Franklin Graham, Präsident und CEO der Billy Graham Evangelistic Association.Mehr als 260 Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen unterstützen den Einsatz und laden die Menschen zu der Veranstaltung ein. Das Festival of Hope ist kostenlos und jeder ist herzlich willkommen. Auf dem Festival tritt die weltweit erfolgreiche und Grammy-nominierte Gospel-Rockband Newsboys auf, die bereits mehr als 33 Nummer-eins-Radio-Hits hatte. Außerdem wird die bekannte Lobpreis-Musikerin Veronika Lohmer & Band auftreten.Mehr Infos über die Veranstaltung: festivalofhope.de/deInformationen für die PresseInterviewmöglichkeiten- Franklin Graham wird für Interviews am 6. Oktober 2023, ab 10:30 Uhr zur Verfügung stehen. Anfragen und Terminwünsche für Interviews: presse@billygraham.orgDownload Video and FotosHochauflösendes Film- und Bildmaterial unter: https://media.billygraham.org/Essen-2023-Medienseite/.PressekontaktAnfragen bitte an: presse@billygraham.org, T: 49 (0) 30 76 883-435Über die Billy Graham Evangelistic AssociationDie Billy Graham Evangelistic Association wurde 1950 von Billy Graham gegründet, um die Gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten. Billy Graham predigte seit 1954 insgesamt 24 mal in Deutschland und erreichte dabei mehr als 3 Millionen Menschen im Land mit einer Botschaft der Liebe Gottes. Sein letzter Besuch in Deutschland fand 1993 statt, als er im Alter von 74 Jahren in Essen predigte.Über Franklin GrahamFranklin Grahams erste evangelistische Veranstaltung fand 1989 statt. Seitdem hat er mehr als 325 Einsätze in 55 Ländern durchgeführt. Seit Anfang 2023 predigte Franklin Graham bereits in Mexiko-Stadt (Mexiko), Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) und Seoul (Südkorea). Mehrere 10.000 Menschen nahmen jeweils an den Gottesdiensten teil. Für den Herbst stehen Veranstaltungen in Essen (Deutschland), London (England) und Rom (Italien) an. Franklin Graham ist nicht nur Präsident und CEO der Billy Graham Evangelistic Association, sondern leitet auch Samaritan's Purse, eine internationale christliche Hilfsorganisation, die u. a. bereits mehr als 10 Millionen Menschen in der Ukraine geholfen hat. Seit Beginn des Konflikts wurden mehr als 1.500 Tonnen Hilfsgüter mit 86 Millionen Kilo Lebensmitteln in das vom Krieg zerrüttete Land geliefert.Pressekontakt:presse@billygraham.org+49 (0)30 - 76 883 435Original-Content von: Billy Graham Evangelistic Association, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171927/5608930