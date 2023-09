Berenberg hat die Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie erneut bestätigt. Anders als von Investoren befürchtet dürften die Margen in dem Bereich zwar sich dem Vor-Corona-Niveau annähern, aber nicht komplett einbrechen, so Analystin Tammy Qiu. Setzt sich diese Meinung am Markt durch, dürfte die Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen. Laut dem Manager bleibe die Nachfrage nach Halbleitern für Autos stabil, so die Analystin. Nach einem Treffen mit dem Marketingchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz ...

