DEUTSCHLAND: Der Dax scheint am Freitag schwächer in den Handel zu starten und knüpft an den Verlust vom Vortag an. IG, ein Broker, schätzt den Dax etwa 2,5 Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent niedriger auf 15.530 Zähler. Es könnte sich ein Annäherungsversuch an die 200-Tage-Durchschnittslinie abzeichnen, die oft als Indikator für den langfristigen Trend verwendet wird. Nach den jüngsten Hinweisen zu den US-Leitzinsen am Mittwoch bereiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...