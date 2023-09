DJ Ifo-Institut: Geschäftslage im Einzelhandel verschlechtert sich

BERLIN (Dow Jones)--Die Unternehmen in den meisten Einzelhandelssparten bewerten ihre Geschäftslage nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung schlechter. Das geht aus der aktuellen Ifo-Umfrage hervor. "Auch die Erwartung an die kommenden Monate bleibt verhalten. Die weitere Abkühlung der Konjunktur trifft die Einzelhändler, die auch zuletzt schon von einer schwächelnden Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher belastet waren", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. Verbesserungen gebe es hingegen bei den Lieferschwierigkeiten. Im Einzelhandel insgesamt seien immer weniger Unternehmen von Nachschubproblemen betroffen. Im August waren es noch 34,8 Prozent, nach 36,6 Prozent im Juli.

Bei Nahrungs- und Genussmitteln sind laut den Angaben jedoch noch viele Händler zumindest punktuell bei einigen Produkten von Lieferproblemen betroffen. 73,2 Prozent meldeten das im August, nach 69,9 Prozent im Juli. "Lieferprobleme aufgrund von Preis- und Konditionenstreitigkeiten zwischen Herstellern und Händlern gehen dabei eher zurück", sagte Höppner. "Dagegen führten stockende Tarifverhandlungen zuletzt vermehrt zu Streiks in der Logistik einiger Händler und damit auch zu Lieferproblemen." Bei den Autohändlern waren laut dem Institut im August noch über die Hälfte der Unternehmen von Engpässen betroffen. Bei Computern und Software, elektrischen Haushaltsgeräten und bei der Unterhaltungselektronik lag der Anteil jeweils noch bei über einem Viertel.

Wegen der eingetrübten Geschäftssituation im Einzelhandel hätten Firmen in einigen Sparten auch Beschäftigung abgebaut. Der Fachkräftemangel sei in den meisten Sparten kein so großes Problem mehr wie zuletzt noch. Insgesamt meldeten für das dritte Quartal 35,4 Prozent der Einzelhändler Probleme bei der Fachkräftegewinnung, nach 36,7 Prozent im zweiten Quartal. Besonders ausgeprägt bleibe er im Bekleidungseinzelhandel und im Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln.

