PLUG! "Green Power"-Aktie Startet jetzt durch?!

Der Bedarf für große Stationäre Akkus zur Speicherung von Sonnen- bzw. Windenergie wird sich in den nächsten paar Jahren mehr als ver-40-fachen.

Dieses NOCH kleine Unternehmen sollte in der Lage sein von diesem Boom zu profitieren. Der patentierten und preisgekrönten Speichertechnologie vertrauen auch schon Hitachi, Japan Rail Nissan, Formosa, Nippon Steel. Nun sollte sie auch Einzug auf dem amerikanischen Kontinent feiern!

Was bisher noch kaum jemand wusste (bis auf bullVestor Leser), wurde zuletzt mit einem Schlag öffentlich. Das Detail, dass der Partner von Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB) den Rückhalt eines Milliardenkonzerns hat!

Energy Plug Technologies Adds EV Battery Business with Acquisition of True North Battery Storage Corp.

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme von True North Battery Energy Storage Corp. abgeschlossen hat. Im Rahmen der Übernahme wurde eine Kooperationserklärung für den Vertrieb einer Reihe von Batterie-Energiespeicherprodukten in Nord- und Südamerika mit C-LiFE Technologies Inc., Taiwans führendem Hersteller von Energiespeichersystemen (BESS), beigefügt.

C-LiFE Technologies wurde 2009 gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen. Das Unternehmen entwickelt den Bereich der Batteriespeichersysteme und Produkte für Elektrofahrzeuge kontinuierlich weiter. Zu den Kunden gehören Hitachi, Japan Rail Nissan, Formosa, Nippon Steel und Delta.

C-LiFE hat für seine Lithium-Eisenphosphat-Batterien in Deutschland, China und Taiwan mehrere Auszeichnungen wegen des hohen Sicherheitsniveaus, der stabilen Spannungsausgabe, der schnellen Lade- und der hohen Entladefähigkeiten, der langen Lebensdauer und der hohen Energiedichte erhalten.

Das weltbekannte Computer-Unternehmen ACER Inc. (TWSE: 2353) hat kürzlich 11 % der C-LiFE-Aktien erworben und erklärt, dass die Energiespeicherung eine unverzichtbare Rolle in der Zukunft der erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft spielt.

News-Fazit:

Wir denken, dass die Wenigsten bis zuletzt realisiert haben, was für ein Weltklasse-Unternehmen der Partner von Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB) ist. Würde ACER Inc. (TWSE: 2353), der milliardenschwere Computer-Hersteller, in dieses Unternehmen investieren, wenn es nicht so wäre? C-LiFE Technologies Inc. wird mit seinen hochwertigen und preisgekrönten Speichersystemen wohl reißenden Absatz erzeugen können, gerade jetzt, wo die Nachfrage nach großen Batterie-Farmen laufend wächst, damit der "Grüne Strom" aus Sonne und Wind gespeichert werden kann, um die Energiewende zu realisieren.

Wer letztes Jahr oder auch heuer probiert hat, einen 10-20 kW Energie-Speicher für seine Solaranlage zu erwerben, musste gute Beziehungen haben, um einen zu bekommen. Bei Großspeichern in Containergröße dürfte die Warteliste, - aufgrund einer geringeren Herstellerdichte -, noch länger sein. Darum schätzen wir, dass Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB) sehr schnell ins Geschäft kommen wird, in einem Bereich, wo ein einzelner Auftrag die Größe von hunderttausenden Dollar oder sogar Millionen hat.

Glauben Sie nicht auch, dass man hier ganz deutlich die Eckpfeiler einer vielleicht beispiellosen Erfolgsstory erkennen kann, die da heißen: "Hochklassige Technologie", "Asiatischer Preis" und "Nordamerikanischer Bedarf"! Meinung Redaktion

Quelle: barchart.com



Wir denken, dass man diese Aktie möglicherweise genau zum richtigen Zeitpunkt kaufen kann, noch BEVOR die große Spekulationswelle das Papier erfasst. Durch einen Hinweis sind wir davon überzeugt, dass der Markt schon sehr bald kursantreibende News sehen wird!

Energy Plug Technologies Corp.*

WKN: A3EHRB, CSE: PLUG

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* setzt sich für die Einführung nachhaltiger Energiepraktiken ein, indem man innovative BESS-Lösungen anbietet. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Gemeinden ihren Energieverbrauch zu optimieren, die Netzstabilität zu verbessern und die Integration erneuerbarer Energiequellen zu nutzen. Durch die Nutzung der Kraft der Energiespeicherung ermöglicht Energy Plug Technologies seinen Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und eine größere Energieunabhängigkeit zu erreichen. - Um es kurz zu sagen, Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* vertreibt Batteriespeicher-Systeme von 100 Kilowatt bis 1 Megawatt, Energiespeicher für Zuhause und Autolader in verschiedenen Ausführungen und bis zu einer Ladeleistung von 350 Kilowatt von einem Top-Hersteller, der NICHT aus China kommt!



4.300% Wachstum

Wir alle wissen, dass die Elektrifizierung des Alltagsverkehrs und die Energiewende nicht zu stoppen sein werden. Dass dies vonstattengehen kann, braucht die Welt Speicher um die erzeugte Energie aus Solaranlagen oder die Überproduktion von Kraftwerken in der Nacht zu nutzen, und zwar sehr viele Speicher! Ende 2021 gab es auf der ganzen Welt stationäre Batterien mit zusammen 27 Gigawatt Leistung, teilte das BNEF zuletzt mit. Schon zuvor rechnete die Energie-Marktforschungsfirma damit, dass sich die Kapazität bis 2030 auf mehr als 1 Terawattstunde vervielfacht. Jetzt hat sie ihre Prognose noch einmal um 13 Prozent erhöht und sagt eine Kapazität von 1.143 Gigawattstunden (1,143 TW) voraus. Das bedeutet, dass sich die Speicherleistung fast ver-43-fachen wird!

Der Umsatz für stationäre Akkus ist jetzt schon beträchtlich, wird aber in den nächsten Jahren, mit einer jährlichen Wachstumstate von über 27%. förmlich explodieren!



Top-Qualität aus Taiwan

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* hat durch die kürzlich erfolgte Übernahme von True North Battery Storage Corp. die nordamerikanischen Vermarktungsrechte für die Produkte aus dem Haus C-Life Technologies Inc., einem Spezialunternehmen aus Taiwan, erworben, in das erst vor Kurzem der taiwanesische Computerhersteller Acer eingestiegen ist. Um ca. 15 Mio. USD erwarb man 11% aller Aktien von C-Life Technologies Inc.

Quelle: Acer

Endlich einmal ein Batteriehersteller aus Asien, der nicht im chinesischen Mutterland beheimatet ist, - das könnte sogar ein gewichtiger Vorteil bei der Vermarktung in den USA darstellen!

Die Frage, die sich jetzt stellt, ist einfach! Kann Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* von diesem gigantischen Bedarf profitieren und wie wird das den Börsenkurs des Unternehmens beeinflussen? Die Bewertung ist derzeit noch günstig und liegt bei rund 6 Mio. CAD. Das bedeutet, dass möglicherweise schon ein einzelner größerer Auftrag die Aktie in den Fokus der Anleger bringen könnte. - Eine Vervielfachung des Kurses erscheint daher beinahe logisch! Dass dies gar nicht mehr lange dauern wird, lässt der allerste Tweet des Unternehmens hoffen:

Our business is now getting rolling. There is an almost unbelievable need for our products. We are in the advanced stages of negotiations and therefore we hope to be able to announce our first customers very soon! BESSevbatterychargersEnergyStoragepic.twitter.com/JLR2V2yZCz - EnergyPlug (@EnergyPlugTech) September 15, 2023

Unser Geschäft kommt jetzt ins Rollen. Es gibt einen fast unfassbaren Bedarf an unseren Produkten. Wir sind im fortgeschrittenen Verhandlungsstadium und darum hoffen wir schon sehr bald unsere ersten Kunden bekannt geben zu können! Quelle: Twitter

Wenn diese Fakten für Sie noch keinen Investitionsgrund darstellen, dann ist dies durchaus verständlich. Auf der anderen Seite aber ist der Börsenwert von 10 Mio. CAD so gering, dass wahrscheinlich nur ein begrenztes Downside-Potential besteht. Wir können Ihnen diese Chance nur zeigen - die Investmententscheidung müssen Sie selbst treffen!

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: CA29280V1013