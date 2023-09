Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Vielzahl der Zinsentscheidungen in dieser Woche fiel zwar moderat aus, aber die Zusammenfassung lautet: "Höher für länger", so die Analysten der Nord LB.Dies habe sowohl die Anleihe- als auch die Aktienmärkte belastet.Die Bank of England habe gestern etwas überraschend das Leitzinsniveau in Britannien nicht um 25bp angehoben. Damit verharre die sogenannte Bank Rate weiterhin bei lediglich 5,25%. Die jüngste Meldung von recht erfreulichen Angaben zur Entwicklung der Konsumentenpreise im Vereinigten Königreich habe offenkundig maßgeblich zu diesem Zögern der britischen Geldpolitiker beigetragen. Wahrscheinlich sei der "lokale" Zinsgipfel damit nun erreicht. Ohne großes Störfeuer von der Seite der Energiepreise sollte das Monetary Policy Committee nun zunächst eine längere Weile abwarten können - und der nächste Zinsschritt in London würde dann perspektivisch wieder nach unten gehen. ...

