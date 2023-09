Die MTU-Aktie zählte in den vergangenen Tagen zu den größten Verlierern im DAX. Seit die Mängel an Triebwerken für Airbus-Jets bekannt geworden sind, hat der Titel mittlerweile rund 25 Prozent an Wert eingebüßt. Dabei hat der Konzern trotz des Bekanntwerdens der Probleme an seinen Jahreszielen festgehalten. Analysten setzen auf ein Comeback. So können Anleger folgen.

