Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) drängt auf Maßnahmen, die verhindern, dass in Zwangsarbeit hergestellte Photovoltaik-Produkte auf den europäischen Markt gelangen. Ein Zehn-Punkte-Programm soll Herstellern helfen, Zwangsarbeit in ihren Lieferketten zu erkennen und zu vermeiden.Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) begrüßt die Initiative der EU-Kommission, den Verkauf von mit Zwangsarbeit hergestellten Produkten in Europa zu verbieten. Die Ankündigung geht dem europäischen Industrieverband jedoch nicht weit genug - er fordert in einem Positionspapier eine strenge Gesetzgebung, ...

