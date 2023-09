Der SMI notiert um 9.20 Uhr um 0,30 Prozent tiefer auf 11'051,13 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel schwächer und knüpft damit an den Negativtrend der Vortage an. Händler verweisen dabei auf die negativen Vorgaben aus den USA. Aber auch die Verunsicherung über die US-Geldpolitik und der drohenden Shutdown der US-Regierung macht den Marktteilnehmern zu schaffen. Dies halte die Anleger von Käufen ab, heisst es weiter.

