FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Volkswagen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 149 Euro belassen. Analyst Daniel Schwarz rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit besseren Nachrichten von den Wolfsburgern, so zum Beispiel im Oktober oder November mit Details zur Kosteninitiative. VW bleibe aber zunächst eine riskante Empfehlung angesichts kurzfristig mauer Bestellungen und langfristiger Herausforderungen. Die Stimmung sei aber bereits am Boden, so Schwarz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 16:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 01:00 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007664039