Cisco erwirbt das Cybersicherheitssoftware-Unternehmen Splunk für 157 US-Dollar pro Aktie in einem Bargeschäft im Wert von etwa 28 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Cisco Systems hat sich bereit erklärt, das Cybersicherheitsunternehmen Splunk für rund 28 Milliarden Dollar zu kaufen. Damit will das Unternehmen sein Softwaregeschäft ausbauen und von der zunehmenden Nutzung künstlicher Intelligenz profitieren, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die Übernahme ist eine der größten von Cisco und setzt eine Reihe von Akquisitionen fort, mit denen das Unternehmen sein Angebot im Bereich Cybersicherheit erweitert hat.

Laut Cisco-CEO Chuck Robbins werde die Übernahme mit einer Kombination aus Barmitteln und Schulden finanziert. "Zusammen werden wir zu einem der größten Softwareunternehmen der Welt", zitiert CNBC Robbins aus einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Splunk-Aktien haussierten in der Folge um bis zu 23 Prozent, liegen aber immer noch etwa zehn US-Dollar unter dem Angebotspreis von Cisco, der bei 157 US-Dollar pro Aktie in bar liegt. Die Aktie von Cisco fiel um bis zu fünf Prozent.

Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Cisco und Splunk einstimmig genehmigt und soll bis zum Ende des dritten Quartals 2024 abgeschlossen werden, sofern die Aufsichtsbehörden zustimmen.

Cisco erklärte, dass die Transaktion voraussichtlich einen positiven Cashflow und eine Verbesserung der Bruttomarge im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion bringen werde. Darüber hinaus werde sie das Umsatzwachstum und die Ausweitung der Bruttomarge von Cisco beschleunigen.

Sollte das Geschäft nicht zustande kommen, muss Cisco eine Abbruchgebühr von 1,48 Milliarden US-Dollar zahlen. Wenn Splunk aus irgendeinem Grund aus dem Geschäft aussteigt, zahlt es eine Auflösungsgebühr von einer Milliarde US-Dollar an Cisco.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion