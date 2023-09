Die EuroTeleSites-Aktie ist heute an der Wiener Börse gestartet. Der Referenzkurs lag bei 4,95 Euro je Aktie, der erste Kurs kam bei 4,31 Euro zustande. Im Laufe des Vormittags holt die Aktie wieder etwas auf. Als Market Maker im fortlaufenden Handel agieren die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG. Dem Börsen-Listing war eine Abspaltung und Übertragung des Funkturmgeschäfts der Telekom Austria AG in die EuroTeleSites AG vorangegangen. Telekom Austria-Aktionäre erhalten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an der EuroTeleSites AG. EuroTeleSites-CEO Ivo Ivanovski zum Start der Aktie: "Mit dem heutigen Läuten der Glocke an der Wiener Börse haben wir Geschichte geschrieben. Als einziges ...

