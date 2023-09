DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich nach Erholung - BoJ drückt Yen

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Uneinheitlich haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Freitag tendiert, wobei sich die Indizes im Verlauf erholt haben. Im Blick stand die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank, während die falkenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch zunächst noch negativ nachwirkten. Am Donnerstag war es an der Wall Street darauf weiter nach unten gegangen und die Renditen der US-Anleihen stiegen kräftig weiter - im Zehnjahresbereich auf das höchste Niveau seit 2007.

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrem ultraexpansiven Kurs fest, sie hat den Einlagensatz und die Zielrendite 10-jähriger Staatsanleihen unverändert belassen. Auch die Aussagen von BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda nach Börsenschluss zielten auf eine weiter klar lockere Geldpolitik. Der Yen machte nach der Zwischenerholung vom Vortag wieder einen Rücksetzer nahe an seine Jahrestiefs gegenüber dem Dollar. Auf Tagesbasis gewann der Dollar 0,5 Prozent auf 148,30 Yen. Der Nikkei-225-Index verminderte derweil Anfangsverluste auf nur noch 0,5 Prozent und schloss bei 32.402 Punkten, allerdings lag er im Tageshoch auch schon einiges darüber.

Derweil sind die japanischen Verbraucherpreise im August im Kern etwas höher ausgefallen als erwartet und lagen weiter klar über dem Ziel der Notenbank. Das dürfte die Spekulationen am Leben halten über ein Ausscheren der BoJ aus ihrem expansiven Kurs, nachdem der BoJ-Chef mit diesbezüglich vagen Aussagen für Verwirrung gesorgt hatte.

In Schanghai (+1,5%) und Hongkong (+1,7%) drehten die Indizes sogar kräftig ins Plus. Die Analysten von Goldman Sachs urteilten, dank der aggressiveren politischen Lockerungsmaßnahmen und der Stabilisierung der Exporte könnte sich Chinas Wachstum im zweiten Halbjahr gegenüber dem zweiten Quartal leicht verbessern. Goldman sieht jedoch weiterhin den Immobilienabschwung als größtes Risiko für die Wirtschaft an.

In Südkorea ließen nachgebende Transport-, Schiffsbau- und Halbleiterwerte den Markt um 0,3 Prozent fallen. Teilnehmer berichteten von einer verhaltenen Stimmung wegen der Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch. Aber auch hier waren zunächst noch höhere Abgaben verzeichnet worden.

Der australische Markt hat mit einem Miniplus von 0,1 Prozent die viertägige Verlustserie beendet, die Wochenbilanz ist gleichwohl die schwächste seit einem Jahr. Am Berichtstag fiel der Leitindex zunächst unter 7.000 Punkte, bevor vor allem die starken Rohstoffwerte ihn wieder darüber hievten auf einen Schlussstand bei 7.069.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.068,80 +0,1% +0,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.402,41 -0,5% +24,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.508,13 -0,3% +12,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.132,43 +1,5% +1,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.963,87 +1,7% -10,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.344,48 +0,2% +15,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.206,51 +0,1% -1,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.449,34 +0,1% -3,2% 11:00 BSE (Mumbai) 66.298,37 +0,1% +9,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0619 -0,4% 1,0660 1,0646 -0,8% EUR/JPY 157,65 +0,2% 157,30 157,82 +12,3% EUR/GBP 0,8666 -0,0% 0,8671 0,8638 -2,1% GBP/USD 1,2253 -0,3% 1,2293 1,2324 +1,3% USD/JPY 148,33 +0,5% 147,58 148,28 +13,1% USD/KRW 1.335,66 -0,6% 1.343,50 1.338,37 +5,8% USD/CNY 7,3009 +1,5% 7,1908 7,3040 +5,8% USD/CNH 7,3031 -0,1% 7,3140 7,3070 +5,4% USD/HKD 7,8191 -0,0% 7,8204 7,8229 +0,1% AUD/USD 0,6419 +0,1% 0,6415 0,6419 -5,8% NZD/USD 0,5937 +0,1% 0,5932 0,5919 -6,5% Bitcoin BTC/USD 26.618,16 +0,0% 26.616,03 27.030,67 +60,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,19 89,63 +0,6% +0,56 +15,3% Brent/ICE 93,70 93,3 +0,4% +0,40 +14,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,73 39,11 -1,0% -0,38 -52,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,28 1.919,98 +0,4% +7,30 +5,7% Silber (Spot) 23,71 23,43 +1,2% +0,29 -1,1% Platin (Spot) 932,55 924,00 +0,9% +8,55 -12,7% Kupfer-Future 3,71 3,70 +0,4% +0,01 -2,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

