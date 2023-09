EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende

Mutares aktualisiert Dividendenstrategie: Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie je Geschäftsjahr München, 22. September 2023 - Vor dem Hintergrund einer seit Jahren erfreulichen Geschäftsentwicklung, die durch ein nachhaltiges und kontinuierliches Umsatz- und Ergebniswachstum von Mutares geprägt ist, und aus Anlass des jüngst abgeschlossenen größten Exits der Mutares-Unternehmensgeschichte hat der Vorstand der die Geschäfte der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) führenden Mutares Management SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Mutares Management SE heute eine Aktualisierung der Dividendenstrategie beschlossen. Danach wird vom Vorstand unverändert an einer nachhaltig ausgelegten Dividendenstrategie festgehalten, die nun jedoch für die Aktionärinnen und Aktionäre zukünftig eine jährliche Mindestdividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Aktie und damit eine Verdopplung gegenüber einer bisher von Mutares als jährlichem Mindestziel kommunizierten Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie vorsieht. Vorstand und Aufsichtsrat sind davon überzeugt, dass dieses Ziel aufgrund der mittlerweile erreichten Konzerngröße von Mutares - ungeachtet des bezüglich der Erträge und Cash-Zuflüsse in einzelnen Geschäftsjahren potenziell volatilen Geschäftsmodells - von Mutares kontinuierlich erreicht werden kann. In außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahren mit erheblichen Liquiditätsüberschüssen wird die Gesellschaft zudem bei ihrem Gewinnverwendungsvorschlag auch zukünftig abwägen, in welchem Umfang der verbleibende Bilanzgewinn in den weiteren Geschäftsausbau einfließen soll oder zusätzlich an die Aktionärinnen und Aktionäre in Form einer zukünftig dann separat auszuweisenden etwaigen Bonusdividende ausgeschüttet wird. Es bleibt zudem unverändert das Ziel von Mutares, die Mindestdividende von künftig EUR 2,00 je Aktie je Geschäftsjahr - dem angestrebten weiteren dynamischen Konzernwachstum folgend - mittelfristig weiter zu steigern. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

